Россиянам назвали полезные блюда для новогоднего стола

Новогодние застолья славятся обилием вредных для здоровья блюд, однако среди них есть и полезные представители. В пример диетолог Марина Макиша привела салаты с руколой, креветками, брынзой и шпинатом. Отличным вариантом станет и греческий салат.

"Это всегда лучше, чем те привычные для нас майонезные салаты, как селёдка под шубой, оливье и тому подобное, — всё, где есть майонез, потому что это гораздо тяжелее для пищеварения. И поэтому, конечно, салаты с овощами на столе обязательно должны присутствовать", — рассказала она Лайфу.

Вместо копчёных колбас эксперт рекомендует выбрать домашние заливные блюда из рыбы, птицы или нежирного мяса. Отлично для застолья подойдёт и запечённая буженина. При этом к мясу важно выбрать овощные гарниры: печёную тыкву, брокколи, кабачки и цветную капусту.

Что касается закусок, то предпочтительным вариантом будут морепродукты, содержащие йод. Это может быть как традиционная икра, так и красная рыба.