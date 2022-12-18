Диетолог перечислила самые вредные блюда с новогоднего стола

Изобилие новогоднего стола может обернуться проблемами с пищеварением. Чтобы ничем не омрачить себе праздники, нужно внимательно отнестись к подбору блюд. Нутрициолог Мария Зайцева назвала Лайфу самые опасные продукты.

"Самым вредным блюдом я бы назвала маринады, в составе которых присутствуют: соль, уксус, сахар, вино. В комбинации с другими продуктами это может подразумевать далеко не полезный эффект", — сообщила она.

На втором месте — газированные напитки. Они вредны не только на праздники, но и после них. Они опасны для желудка, поджелудочной железы и крови. Газировку ни в коем случае нельзя употреблять в сочетании с жирной пищей, особенно пить натощак, рассказала собеседница Лайфа.

Третьими идут в списке слоёные и жирные салаты, особенно с майонезом. Вместо него лучше использовать сметану или приготовить соус для заправки блюд самостоятельно. Наиболее вредный салат — это оливье, считает Зайцева. По её словам, в нём содержится немало холестерина: 170–180 миллиграммов на одну стандартную порцию (допустимая норма в день — не более 250–300 миллиграммов). Кроме того, там 200 ккал на 100 граммов.

"Четвёртое — торты и пирожные. Вне зависимости от того, какой сегодня праздник, у нас по традиции торт всегда подают на десерт после плотного застолья. Это большая ошибка. Кондитерский крем насыщен жирами и холестерином, от которого возникает не только чувство дискомфорта, но и происходит загустение крови, отчего образуются атеросклеротические бляшки со всеми вытекающими последствиями на будущее (гипертония, проблемы с сосудами)", — добавила диетолог.

По её мнению, сами по себе пирожные не так вредны, однако вкупе с другими сытными блюдами они могут стать излишними. Зайцева посоветовала перед новогодним застольем съесть немного лимона или добавить его в чай. Он стимулирует выработку желудочного сока и помогает пищеварению, пояснила она. Также важно тщательно пережёвывать пищу, чему обычно учат родители детей с раннего возраста, подытожила диетолог.