Британский теннисист призвал допустить Медведева и Рублёва к Уимблдону
Британский теннисист Норри выступил за допуск россиян до участия в Уимблдоне
Британский теннисист Кэмерон Норри, комментируя недопуск российских спортсменов до участия в Уимблдоне, заявил о желании видеть сильнейших теннисистов на этом турнире.
"Трудно сказать, какая позиция у каждой из сторон — ITF, Уимблдона, ATP —, сейчас я не уверен. Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. В этом году этим ребятам пришлось нелегко, особенно Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву, у которых был реальный шанс выиграть Уимблдон, и я знаю, что они многим жертвуют ради карьеры", — приводит слова Норри издание The National News.
Ранее британская газета The Telegraph писала, что российские теннисисты в 2023 году могут получить допуск к Уимблдону. Напомним, что в апреле организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире 2022 года на фоне событий на территории Украины. Из-за этого решения Уимблдон был лишён рейтинговых очков.
ТАСС / Zuma / Mylene Deroche