Британский теннисист призвал допустить Медведева и Рублёва к Уимблдону

"Трудно сказать, какая позиция у каждой из сторон — ITF, Уимблдона, ATP —, сейчас я не уверен. Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. В этом году этим ребятам пришлось нелегко, особенно Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву, у которых был реальный шанс выиграть Уимблдон, и я знаю, что они многим жертвуют ради карьеры", — приводит слова Норри издание The National News.