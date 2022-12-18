Популярную иранскую актрису арестовали из-за критики казни за "войну против Бога"

Иранская полиция арестовала одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти из-за протестов после новости о гибели 22-летней девушки в результате задержания полицией нравов за "неподобающее ношение хиджаба". Об этом сообщает газета Time.

Артистку арестовали "за распространение ложных и искажённых материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений". Девушка опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым казнённым человеком, предположительно, за совершённые во время общенациональных протестов преступления. Мохсен Шекари был повешен утром 8 декабря после того, как Революционный суд Ирана признал его виновным во "вражде против Бога".

"Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества", — написала Алидусти.

Ещё нескольких иранских знаменитостей "вызвали в суд в связи с публикацией провокационного контента". Алидусти была арестована за то, что не предоставила "никаких документов, соответствующих её утверждениям".