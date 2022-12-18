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18 декабря, 11:17

Популярную иранскую актрису арестовали из-за критики казни за "войну против Бога"

Полиция Ирана арестовала популярную актрису Таране Алидусти из-за протеста в соцсетях

<p>Таране Алидусти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taraneh_alidoosti</p>

Таране Алидусти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taraneh_alidoosti

Иранская полиция арестовала одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти из-за протестов после новости о гибели 22-летней девушки в результате задержания полицией нравов за "неподобающее ношение хиджаба". Об этом сообщает газета Time.

Артистку арестовали "за распространение ложных и искажённых материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений". Девушка опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым казнённым человеком, предположительно, за совершённые во время общенациональных протестов преступления. Мохсен Шекари был повешен утром 8 декабря после того, как Революционный суд Ирана признал его виновным во "вражде против Бога".

"Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества", — написала Алидусти.

Ещё нескольких иранских знаменитостей "вызвали в суд в связи с публикацией провокационного контента". Алидусти была арестована за то, что не предоставила "никаких документов, соответствующих её утверждениям".

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Лайф сообщал, что в сентябре 2022 года в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали её смерть случайной.

Ирина Фальке

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