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18 декабря, 11:10

Застрявшие в Финляндии самолёты Pegasus с россиянами вернули в Турцию

Оба самолёта авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту, застрявшие минувшей ночью в Финляндии, вернули в Турцию. Как сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Хельсинки Алексей Шихов, один из них летел из Антальи, а другой — из Измира в Москву. Лайнеры совершили посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа из-за неблагоприятных погодных условий.

"С нашей стороны были задействованы два консульских сотрудника, один вышел на связь с финской стороной для прояснения ситуации с авиационными властями, другой выехал в аэропорт для оказания помощи на месте. В семь часов по местному времени было принято решение о том, что самолёты возвращаются в Турцию. По нашим сведениям, они уже приземлились там", рассказал он ТАСС.

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Напомним, что Москву накрыл мощный снегопад. Из-за этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменено 13 рейсов, ещё 50 задерживаются.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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