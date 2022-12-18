Застрявшие в Финляндии самолёты Pegasus с россиянами вернули в Турцию

Оба самолёта авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту, застрявшие минувшей ночью в Финляндии, вернули в Турцию. Как сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Хельсинки Алексей Шихов, один из них летел из Антальи, а другой — из Измира в Москву. Лайнеры совершили посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа из-за неблагоприятных погодных условий.

"С нашей стороны были задействованы два консульских сотрудника, один вышел на связь с финской стороной для прояснения ситуации с авиационными властями, другой выехал в аэропорт для оказания помощи на месте. В семь часов по местному времени было принято решение о том, что самолёты возвращаются в Турцию. По нашим сведениям, они уже приземлились там", — рассказал он ТАСС.