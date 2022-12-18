В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов из-за мощного снегопада
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 13 рейсов и задержали 50 вылетов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменено 13 рейсов, ещё 50 задерживаются. Такие данные публикует портал "Яндекс. Расписания".
Согласно данным портала, по состоянию на 09:40 по московскому времени во Внуково задержано тринадцать рейсов и отменено девять. В Домодедово наблюдаются задержки двадцати семи рейсов, отменено два. В Шереметьево отменено десять и задержано два отправления.
Напомним, что сегодня Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% от месячной нормы осадков.
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