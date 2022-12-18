В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов из-за мощного снегопада

Согласно данным портала, по состоянию на 09:40 по московскому времени во Внуково задержано тринадцать рейсов и отменено девять. В Домодедово наблюдаются задержки двадцати семи рейсов, отменено два. В Шереметьево отменено десять и задержано два отправления.