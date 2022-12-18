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18 декабря, 06:10

Молдавский министр Спыну заявил о достижении независимости от российского газа

Молдавия достигла независимости от российского газа. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". С прошлого года мы обещаем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать", — написал он в телеграмм-канале.

По словам молдавского вице-премьера, "Молдовагаз" в декабре купит у компании "Энергоком" около 100 миллионов кубометров голубого топлива. Примерная стоимость составит 1108,61 долларов за одну тысячу кубометров. Также он подчеркнул, что для потребителей тариф останется неизменным.

Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа

Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа

Ранее стало известно, что Молдавия держит сэкономленный газ в хранилищах на Украине из-за того, что в Румынии они переполнены. По словам премьера республики Натальи Гаврилицы, Молдова — независимая страна, поэтому топливо, которое закупается, может храниться там, где решат власти.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова

Комментарий

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Игорьсегодня в 05:57

Так держать 👏👏👏

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