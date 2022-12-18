Молдавский министр Спыну заявил о достижении независимости от российского газа
Молдавия достигла независимости от российского газа. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.
"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". С прошлого года мы обещаем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать", — написал он в телеграмм-канале.
По словам молдавского вице-премьера, "Молдовагаз" в декабре купит у компании "Энергоком" около 100 миллионов кубометров голубого топлива. Примерная стоимость составит 1108,61 долларов за одну тысячу кубометров. Также он подчеркнул, что для потребителей тариф останется неизменным.
Ранее стало известно, что Молдавия держит сэкономленный газ в хранилищах на Украине из-за того, что в Румынии они переполнены. По словам премьера республики Натальи Гаврилицы, Молдова — независимая страна, поэтому топливо, которое закупается, может храниться там, где решат власти.
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