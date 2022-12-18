Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад

За минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% от месячной нормы осадков. О рекордных показателях сообщил в телеграмм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Снегопад на улице Маросейка в центре Москвы. Последствия снежного коллапса в Орехово-Зуеве. Видео © LIFE

"За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами — рекордное количество осадков. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, метеорологи зафиксировали 15 мм осадков, что составляет почти 1/3 от всей месячной нормы", — указал синоптик.

Также он рассказал, что в Новой Москве в осадкомер попало 18 мм. По его словам, снегопад продолжится до 18:00–21:00 часа вечера воскресенья. В этот день, подчеркнул Тишковец, выпадет ещё 5–10 мм снега. Соответственно, 18 декабря "ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня".

Жители столицы и Подмосковья поделились кадрами последствий снежного коллапса. На них видно, что из-за большого объёма осадков значительно затруднено движение транспорта. Дорожные службы работают в усиленном режиме.