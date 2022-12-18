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18 декабря, 05:39

Главная "лыжная" бабушка Камчатского края умерла на 91-м году жизни

На 91-м году жизни умерла "лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская

<p>"Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vsolodovbrief/1971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Солодов. BRIEF.</a></p>

"Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.

На 91-м году жизни скончалась Людмила Аграновская — главная "лыжная" бабушка Камчатского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

  • "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
    "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
  • "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
    "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
  • "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
    "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
  • "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
    "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
  • "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
    "Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.

"Лыжная" бабушка Камчатского края Людмила Аграновская. Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.

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"Не стало Людмилы Семёновны Аграновской. "Лыжная бабушка Камчатки" ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет", — написал он в своём телеграм-канале.

Людмила Аграновская — легендарная альпинистка и тренер, первая женщина в СССР, получившая звание "Снежный барс", заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР, почётный житель Камчатского края, почётный гражданин города Петропавловск-Камчатский.

В 1969 году спортсменка вместе с супругом создала первую в регионе специализированную горнолыжную школу "Эдельвейс". За годы жизни через её руки прошло огромное количество воспитанников, многие из которых добились в спортивной карьере высот.

"Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки", — добавил Солодов.

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Николь Вербер

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