Главная "лыжная" бабушка Камчатского края умерла на 91-м году жизни

На 91-м году жизни скончалась Людмила Аграновская — главная "лыжная" бабушка Камчатского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.











"Не стало Людмилы Семёновны Аграновской. "Лыжная бабушка Камчатки" ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет", — написал он в своём телеграм-канале.

Людмила Аграновская — легендарная альпинистка и тренер, первая женщина в СССР, получившая звание "Снежный барс", заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР, почётный житель Камчатского края, почётный гражданин города Петропавловск-Камчатский.

В 1969 году спортсменка вместе с супругом создала первую в регионе специализированную горнолыжную школу "Эдельвейс". За годы жизни через её руки прошло огромное количество воспитанников, многие из которых добились в спортивной карьере высот.

"Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки", — добавил Солодов.