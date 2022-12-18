На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева
Гендиректор украинской YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением Киева.
"Ситуация остаётся сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но до стабилизации ситуация ещё далека. <...> Диаграммы сейчас упали. Некоторые районы Киева страдают больше", — написал он в своих соцсетях.
По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Печерском районе и части Левобережья.
Кстати, ранее Лайф писал, что Украина надеется импортом из Европы покрыть дефицит электричества. Выступая на полях конференции по поддержке страны в Париже, министр энергетики Герман Галущенко назвал одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии его финансирование.
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