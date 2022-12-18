Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 05:20

На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева

Гендиректор украинской YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением Киева.

"Ситуация остаётся сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но до стабилизации ситуация ещё далека. <...> Диаграммы сейчас упали. Некоторые районы Киева страдают больше", — написал он в своих соцсетях.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Печерском районе и части Левобережья.

"Укрэнерго" объявило ЧС после потери более 50% потребления энергетической системы

"Укрэнерго" объявило ЧС после потери более 50% потребления энергетической системы

Кстати, ранее Лайф писал, что Украина надеется импортом из Европы покрыть дефицит электричества. Выступая на полях конференции по поддержке страны в Париже, министр энергетики Герман Галущенко назвал одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии его финансирование.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров