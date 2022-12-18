На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева

Гендиректор украинской YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением Киева.

"Ситуация остаётся сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но до стабилизации ситуация ещё далека. <...> Диаграммы сейчас упали. Некоторые районы Киева страдают больше", — написал он в своих соцсетях.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Печерском районе и части Левобережья.