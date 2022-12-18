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18 декабря, 06:20

Родителям рассказали, как не испортить праздник детям, приглашая Деда Мороза и Снегурочку

В Роспотребнадзоре дали советы по найму Деда Мороза и Снегурочки

Приглашая Деда Мороза и Снегурочку на Новый год, можно нарваться на непрофессионалов и испортить праздник как себе, так и детям. Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяна Хакимова в беседе с RT рассказала, как правильно выбрать сказочных героев и избежать неприятных ситуаций.

По словам эксперта, некоторые подрабатывающие аниматорами не знают, как правильно общаться с детьми. Поэтому к поиску символов Нового года необходимо подойти со всей серьёзностью: нужно найти артистов, обладающих знаниями в области педагогики и психологии. При этом лучше обращаться не к единоличным исполнителям, а в агентства, которые специализируются на таких услугах.

Также стоит проверять наличие информации для обратной связи: должен быть адрес, чтобы в случае претензии можно было связаться и разрешить возникающие споры. Кроме того, договор на оказание услуг необходимо заключать в письменной форме в двух экземплярах — для заказчика и исполнителя. Однако перед подписанием необходимо тщательно его изучить.

В частности, в документе следует прописать пункты, связанные со здоровьем или особенностями развития ребёнка, чтобы исполнитель знал и понимал, с кем он будет работать. Кроме того, в случае возникновения каких-либо споров наличие договора, а также информации об исполнителе поможет потребителю сократить сроки для урегулирования конфликта, уточнила эксперт.

"Если будет необходимость обращаться в суд, можно будет прописать конкретного ответчика, если будет необходимость — обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора, чтобы потребитель мог указать, с кем он конкретно заключил договор", — пояснила она.

Родителям рассказали, как помягче сообщить ребёнку, что Деда Мороза не существует

Родителям рассказали, как помягче сообщить ребёнку, что Деда Мороза не существует

Кстати, ранее психолог Любовь Григорович рассказала, что дети верят в Деда Мороза с трёх до семи лет. По её словам, традиционно ребятишки безболезненно расстаются с бородатым волшебником, прощаясь с детским садом и переходя в школу.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер

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