Родителям рассказали, как не испортить праздник детям, приглашая Деда Мороза и Снегурочку

Приглашая Деда Мороза и Снегурочку на Новый год, можно нарваться на непрофессионалов и испортить праздник как себе, так и детям. Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяна Хакимова в беседе с RT рассказала, как правильно выбрать сказочных героев и избежать неприятных ситуаций.

По словам эксперта, некоторые подрабатывающие аниматорами не знают, как правильно общаться с детьми. Поэтому к поиску символов Нового года необходимо подойти со всей серьёзностью: нужно найти артистов, обладающих знаниями в области педагогики и психологии. При этом лучше обращаться не к единоличным исполнителям, а в агентства, которые специализируются на таких услугах.

Также стоит проверять наличие информации для обратной связи: должен быть адрес, чтобы в случае претензии можно было связаться и разрешить возникающие споры. Кроме того, договор на оказание услуг необходимо заключать в письменной форме в двух экземплярах — для заказчика и исполнителя. Однако перед подписанием необходимо тщательно его изучить.

В частности, в документе следует прописать пункты, связанные со здоровьем или особенностями развития ребёнка, чтобы исполнитель знал и понимал, с кем он будет работать. Кроме того, в случае возникновения каких-либо споров наличие договора, а также информации об исполнителе поможет потребителю сократить сроки для урегулирования конфликта, уточнила эксперт.

"Если будет необходимость обращаться в суд, можно будет прописать конкретного ответчика, если будет необходимость — обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора, чтобы потребитель мог указать, с кем он конкретно заключил договор", — пояснила она.