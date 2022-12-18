Россиянка показала ад на борту самолёта, в котором их заперли на 10 часов в аэропорту Хельсинки

Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Измира в Москву, приземлился в Хельсинки из-за непогоды в российской столице. Туристы из РФ пожаловались, что их держат более 10 часов в закрытом авиалайнере без еды и воды, некоторые пассажиры уже почувствовали себя плохо.

"Да, в курсе, поступила информация. Да, были звонки (от российских туристов. — Прим. Лайфа)", — подтвердили информацию РИА "Новости" в Посольстве России в Финляндии.

В аэропорту Хельсинки российские туристы сидят в закрытом самолёте более 10 часов. Видео © VK / "Подслушано у медиков г. Тверь"

На публикуемых в Сети кадрах российские туристы возмущаются и требуют разъяснений от сотрудника авиакомпании. "Я просто хочу выйти, почему меня не пускают", — жалуется одна из женщин на запрет попасть хотя бы в аэропорт. Компания Finavia, обслуживающая рейсы аэропорта Хельсинки-Вантаа, отказалась комментировать ситуацию. По последней информации, борт будет отправлен обратно в Турцию.