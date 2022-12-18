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18 декабря, 10:23

Появилось видео погрузки на самолёт ракет Brimstone для ВСУ на базе ВВС Британии

Великобритания поставила Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2

Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, говорится в сообщении Минобороны Соединённого Королевства в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Кадры погрузки ракет Brimstone 2 в самолёт. Видео © Twitter / Минобороны Великобритании

К публикации также прикреплено видео погрузки ракет в самолёт на базе военно-воздушных сил Великобритании Брайз-Нортон в Оксфордшире. В министерстве отметили, что поставки ведутся в рамках ранее принятого пакета помощи. Там выразили надежду на то, что помощь сыграет "решающую роль в сдерживании продвижения России".

Как на СВО повлияют ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением

Как на СВО повлияют ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением

В ноябре стало известно, что Украина получила от Великобритании ракеты Brimstone 2 с большей дальностью действия. Количество переданного вооружения тогда не раскрывалось. Журналисты отмечали, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска вдвое превышает показатели предыдущей серии ракет, передачу которых Лондон анонсировал ещё в октябре 2021 года.

Обложка ©

Минобороны Великобритании

Ирина Фальке

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