Появилось видео погрузки на самолёт ракет Brimstone для ВСУ на базе ВВС Британии

Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, говорится в сообщении Минобороны Соединённого Королевства в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Кадры погрузки ракет Brimstone 2 в самолёт. Видео © Twitter / Минобороны Великобритании

К публикации также прикреплено видео погрузки ракет в самолёт на базе военно-воздушных сил Великобритании Брайз-Нортон в Оксфордшире. В министерстве отметили, что поставки ведутся в рамках ранее принятого пакета помощи. Там выразили надежду на то, что помощь сыграет "решающую роль в сдерживании продвижения России".