Появилось видео погрузки на самолёт ракет Brimstone для ВСУ на базе ВВС Британии
Великобритания поставила Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2
Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, говорится в сообщении Минобороны Соединённого Королевства в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Кадры погрузки ракет Brimstone 2 в самолёт. Видео © Twitter / Минобороны Великобритании
К публикации также прикреплено видео погрузки ракет в самолёт на базе военно-воздушных сил Великобритании Брайз-Нортон в Оксфордшире. В министерстве отметили, что поставки ведутся в рамках ранее принятого пакета помощи. Там выразили надежду на то, что помощь сыграет "решающую роль в сдерживании продвижения России".
В ноябре стало известно, что Украина получила от Великобритании ракеты Brimstone 2 с большей дальностью действия. Количество переданного вооружения тогда не раскрывалось. Журналисты отмечали, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска вдвое превышает показатели предыдущей серии ракет, передачу которых Лондон анонсировал ещё в октябре 2021 года.
Минобороны Великобритании