Украину сочли главной угрозой для нацбезопасности США
Экс-подполковник Дэвис заявил об угрозе нацбезопасности США из-за помощи Украине
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил Вашингтон об угрозе национальной безопасности, которая может возникнуть в связи с сокращением военных запасов и риском эскалации конфликта на Украине.
По его словам, Киев не останавливается и продолжает вытягивать из Запада военные ресурсы, якобы ожидая наступление российской армии. Однако очередные просьбы о помощи ставят США в затруднительное положение. Пришло время, когда интересы украинских властей, какими бы важными они ни были для их страны, не сходятся с интересами Америки, указал Дэвис.
"Вашингтон должен соизмерять масштабы запросов Киева с тем влиянием, которое это окажет на национальную безопасность США. <...> США могут помочь Украине защитить себя, но должны затормозить, когда снабжение Киева ставит под угрозу нашу собственную национальную безопасность", — говорится в статье 19FortyFive.
Ранее Лайф уже писал, что из-за военной помощи Украине в США истощаются запасы вооружения и страна не может их восполнить. Причём эксперты считают, что это грозит неспособностью Вашингтона противостоять Китаю и Северной Корее в случае угрозы с их стороны.
ТАСС / Zuma