Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил Вашингтон об угрозе национальной безопасности, которая может возникнуть в связи с сокращением военных запасов и риском эскалации конфликта на Украине.

По его словам, Киев не останавливается и продолжает вытягивать из Запада военные ресурсы, якобы ожидая наступление российской армии. Однако очередные просьбы о помощи ставят США в затруднительное положение. Пришло время, когда интересы украинских властей, какими бы важными они ни были для их страны, не сходятся с интересами Америки, указал Дэвис.

"Вашингтон должен соизмерять масштабы запросов Киева с тем влиянием, которое это окажет на национальную безопасность США. <...> США могут помочь Украине защитить себя, но должны затормозить, когда снабжение Киева ставит под угрозу нашу собственную национальную безопасность", — говорится в статье 19FortyFive.