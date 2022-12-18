Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 09:43

Похищенного в Петербурге 4-летнего мальчика и его отца нашли в Курской области

<p>Похитивший ребёнка петербуржец. Обложка © <a href="https://78.ru/news/2022-12-17/pohishennii_peterburzhcem_4letnii_matvei_saprikin_naiden_v_kurskoi_oblasti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">78.ru</a></p>

Похитивший ребёнка петербуржец. Обложка © 78.ru

В Курской области нашли четырёхлетнего мальчика, которого в августе 2020 года похитил отец. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мужчина после объявления в международный розыск переезжал с сыном из города в город.

Сейчас ребёнок находится в детской больнице, за ним в Курскую область из Санкт-Петербурга выехала мать. Отец задержан.

Он похитил мальчика 25 августа 2020 года. Мужчина катал малыша на электросамокате у дома на Суздальском проспекте в Петербурге, а затем увёз в неизвестном направлении. В октябре того же года мальчика объявили в розыск, а позднее суд временно лишил отца родительских прав. За пару месяцев до похищения петербуржец напал на мать ребёнка у дома.

Россиянин украл грудного ребёнка у бывшей жены и три месяца не позволяет с ним видеться

Россиянин украл грудного ребёнка у бывшей жены и три месяца не позволяет с ним видеться

Ранее Лайф писал, что в Кировской области мужчина пытался похитить восьмилетнюю девочку прямо на улице в разгар дня. Школьница ждала зелёный сигнал светофора, когда незнакомец накинулся на неё. Очевидцы отбили ребёнка.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров