Похищенного в Петербурге 4-летнего мальчика и его отца нашли в Курской области

В Курской области нашли четырёхлетнего мальчика, которого в августе 2020 года похитил отец. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мужчина после объявления в международный розыск переезжал с сыном из города в город.

Сейчас ребёнок находится в детской больнице, за ним в Курскую область из Санкт-Петербурга выехала мать. Отец задержан.

Он похитил мальчика 25 августа 2020 года. Мужчина катал малыша на электросамокате у дома на Суздальском проспекте в Петербурге, а затем увёз в неизвестном направлении. В октябре того же года мальчика объявили в розыск, а позднее суд временно лишил отца родительских прав. За пару месяцев до похищения петербуржец напал на мать ребёнка у дома.