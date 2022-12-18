Минобороны Италии отказалось увеличить военные расходы страны

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто полагает, что тратить на военные расходы более 2% ВВП не следует, так как это не принесёт стране никакой пользы. Об этом он сказал газете La Stampa.

"Обязательство в 2% [расход на военные цели по отношению к ВВП] было принято в 2014 году [на саммите стран НАТО]. С тех пор каждое итальянское правительство подтверждало данное обязательство, включая кабмины во главе с [Джузеппе] Конте. Достижение порога в 2% будет уже значимым результатом. Не вижу никакой пользы и необходимости ставить другие цели", — отметил Крозетто.

Министр заметил, что решение о новых поставках оружия Киеву будет утверждаться коллегиально всем правительством. Он напомнил, что парламент в ходе голосования за соответствующие резолюции разрешил прибегать к предыдущим методам утверждения данных декретов через "доклад в специальном парламентском комитете".

В интервью Крозетто также коснулся движения "Пять звёзд" во главе с Джузеппе Конте, которое активно призывает прекратить накачивать Украину оружием. По мнению итальянского министра, пора "заканчивать демагогию и предлагать конкретные новые альтернативные пути по достижению деэскалации украинского конфликта и началу мирных переговоров".