Психолог назвала 4 причины устроить марафон советских комедий в Новый год

Советский кинематограф — одно из главных общественных достояний, перешедших нам по наследству от СССР. Эти фильмы знают во всём мире, особенно популярны комедии, которые рекомендуется смотреть для расслабления и снижения стресса. Психолог София Болховитина объяснила Лайфу, почему именно советские киноленты способны оказывать такой терапевтический эффект.

Во-первых, комедии времён СССР не стремятся удерживать внимание зрителей за счёт тревожных компонентов. Напротив, в них много юмора, замысловатый сценарий, приключенческий сюжет. От таких фильмов нет вреда для психики, подчеркнула собеседница Лайфа. Во-вторых, советские ленты нетривиальны и наполнены терапевтическими смыслами.

"Мы знаем кучу американских комедий с совершенно одинаковым сюжетом "из дурнушки в красотку", "из грязи в князи", "школьные красотки", "поменяться местами" и так далее. В комедиях нашего детства нет ничего одинакового, каждая эксклюзивна и наполнена множеством смыслов, всё всегда заканчивается благополучно", — пояснила психолог.

В-третьих, качественный юмор и блестящая актёрская игра. Сатирический компонент советских комедий выполняет очень важную функцию — облегчение жизни. В этих картинах часто высмеиваются различные сложности, человеческие пороки, напряжённые моменты и другие явления, сказала врач.

В-четвёртых, ностальгия. Это одно из самых приятных чувств для человека. Радостные воспоминания способны отвлечь от мыслительных жвачек, тревожной мнительности и перенести зрителя в детство, в мир, где есть место новогоднему чуду, поделилась Болховитина. Она напомнила, что многие россияне выросли именно на советских комедиях.