Беременная девушка пострадала при пожаре в ТЦ в Челябинской области

В городе Снежинске Челябинской области произошло возгорание на третьем этаже местного торгового центра "Универмаг". Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

В торговом центре в городе Снежинске в Челябинской области вспыхнул пожар. Видео © t.me / "ОТВ-Снежинск" / Natalya Tekina

На опубликованных кадрах видно, что возгорание произошло на третьем этаже торгового центра. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. На данный момент открытое горение устранено. По данным местных СМИ, пострадал один человек — беременная девушка.

"По прибытии подразделений происходило горение товара на третьем этаже на площади 400 квадратных метров, пострадал один человек (взрослый). Самостоятельно эвакуировалось 68 человек, пять человек выведено из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", — сообщили в МЧС.