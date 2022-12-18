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18 декабря, 09:02

Кардиолог назвала различия одышки при анемии, пневмонии и инсульте

Кардиолог Чернядьева рассказала, какая одышка является предвестником инсульта

Одышка может быть связана со многими заболеваниями, например анемией, пневмонией и инсультом. Однако она также может появиться и у вполне здорового человека. Что является её предвестниками и как не пропустить начало серьёзной болезни, в беседе с Лайфом рассказала врач-кардиолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Юлия Чернядьева.

Она сообщила, что учащённое дыхание может быть у каждого человека. Его ощущают, в частности, при быстром беге или поднявшись по лестнице. Быстрота его возникновения, по словам врача, зависит от веса и даже уровня артериального давления и часов сна. Но также одышка может быть связана с лёгочными заболеваниями, метаболическими состояниями.

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Норма частоты дыхательных движений — 16 в минуту.

Фото © Unsplash

"Одышка — это одна из приспособительных функций организма, выражающаяся в изменении частоты, ритма или глубины дыхания. Каждая клетка нашего организма нуждается в кислороде. Если по различным причинам доставка кислорода нарушается, то повышение содержания углекислого газа в крови влияет на дыхательный центр и он "даёт команду" организму дышать чаще", — пояснила медик.

Учащённое дыхание может быть связано с сердечными, лёгочными заболеваниями, а также с различными метаболическими состояниями, аллергическими реакциями и нервно-психическим состоянием человека. По словам врача, одной из причин одышки является механическое препятствие для поступления воздуха в лёгкие, что происходит при тяжёлых аллергических реакциях, сопровождающихся отёком гортани. Инородное тело, попавшее в гортань или бронхи, также вызовет одышку и кашель, добавила Чернядьева.

Проблема с дыхательными путями также является причиной частого дыхания. Так, бронхи могут быть забиты мокротой при бронхите или спазмированы и сжаты при приступе бронхиальной астмы. Но, если одышка возникла внезапно и сопровождается болью в груди, учащённым сердцебиением, отёком одной ноги, возможно, в лёгкие попал сгусток крови из вен нижних конечностей. Это называется тромбоэмболией лёгочной артерии.

Заставит организм дышать чаще также и пневмония. Одышка в сочетании с высокой температурой требует неотложного врачебного вмешательства, проведение рентгеновского исследования или КТ грудной полости. Как подчеркнула врач, чаще всего встречается именно "сердечная" причина одышки. В этом случае сердце, как насос, не в состоянии обеспечить адекватную доставку кислорода к тканям.

Это может быть и ишемическая болезнь сердца — ситуация, когда сосуды сужены атеросклеротическими бляшками. Собеседница Лайфа пояснила, что в таком случае одышка возникает при нагрузке, подъёме в гору или по лестнице. Потребность в кислороде при нагрузке возрастает, а изменённые сосуды не дают возможности для адекватного увеличения кровотока. Миокардиты, перикардиты тоже могут сопровождаться нехваткой воздуха, болями в груди и нередко повышением температуры тела.

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Тяжёлые, угрожающие жизни состояния, такие как инсульт, диабетическая кома и отравление некоторыми веществами, могут вызывать одышку.

Фото © unsplash

Кроме прочего, одышка может быть связана с анемией, продолжила кардиолог. Организму не хватает гемоглобина — переносчика кислорода, и в качестве компенсации могут участиться и сердцебиение, и дыхание. На дыхание влияет и нервная система: такие состояния, как панические атаки, истерия часто сопровождаются чувством нехватки воздуха. При приступе истерии частота дыхания может достигать 60–80 раз в минуту, указала доктор.

"Таким образом, причин у одышки может быть очень много и требуется помощь специалиста. Если одышка возникла внезапно в покое, если сопровождается болями в груди и/или лихорадкой, к врачу нужно обратиться незамедлительно", — резюмировала собеседница Лайфа.

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Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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