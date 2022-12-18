В Чехии сезонная эпидемия ОРВИ бьёт рекорды по числу заболевших

В Чехии сезонная эпидемия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) оказалась гораздо сильнее в сравнении с предыдущими периодами. Об этом сообщается на сайте blesk.cz со ссылкой на сотрудников ведущих пражских больниц.

Кроме ОРВИ и гриппа, в республике продолжает распространяться коронавирус. Так, в стране с населением в 10 миллионов человек ежедневно умирают от ковида около 10 граждан, приводит данные портал. Всё чаще госпитализируют детей, в том числе грудничков с осложнениями в результате тяжёлого течения ОРВИ, рассказали в руководстве нескольких больниц.

Мощности большинства стационаров по приёму пациентов уже на исходе. Проблема коснулась даже пражской Факультетской Томайеровой больницы и Факультетской больницы Буловка.