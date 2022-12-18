"Ты издеваешься надо мной, вонючка": Деян Ловрен закатил журналистам скандал после матча с Марокко

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после матча с Марокко на чемпионате мира по футболу поругался с журналистами и назвал их вонючками. Об этом передаёт 24sata.

По данным издания, после игры футболист общался с журналистами и, помахав рукой хорватским корреспондентам, направился к иностранным. Ловрен дал им интервью, однако после услышал смех, который и стал причиной конфликта.

Игрок был возмущён такой реакцией и поинтересовался у представителей хорватских СМИ, что так сильно их насмешило. В ответ журналисты заявили, что смеялись не над ним, однако это ещё больше разозлило Ловрена.

"Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеётесь, вы издеваетесь над нами. Вы недовольны нами. <...> Теперь ты издеваешься надо мной, вонючка. Ты и эта дама", — заявил спортсмен, срываясь на крик.

В итоге за его поведение пришлось извиняться пресс-атташе сборной Хорватии Томиславу Пачаку.