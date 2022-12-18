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18 декабря, 08:56

Папа Римский назвал конфликт на Украине "мировой войной"

Папа Римский Франциск в интервью испанской газете ABC сообщил, что считает конфликт на Украине "мировой войной". По его мнению, в ближайшее время он не разрешится.

"Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов", — высказался понтифик.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Глава российских буддистов тоже счёл слова понтифика недобрыми. Позже стало известно, что Россия получила от Ватикана извинения за такие слова.

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Shutterstock

Оксана Попова

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