Папа Римский назвал конфликт на Украине "мировой войной"

Папа Римский Франциск в интервью испанской газете ABC сообщил , что считает конфликт на Украине "мировой войной". По его мнению, в ближайшее время он не разрешится.

"Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов", — высказался понтифик.