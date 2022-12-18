Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры и готовность продолжать уничтожение своего народа дают ещё большую решимость довести российскую спецоперацию до победы. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придаёт России лишь решимость доводить дело до конца, до победы, и не давать надежд западным кукловодам, мечтающим о покорении России", — сказал Мурадов РИА "Новости".

Политик отметил, что Россия не оставит "никаких надежд на продолжение бойни на украинском плацдарме войны против себя". По словам Мурадова, Зеленскому надо зарабатывать на крови своих соотечественников всё больше миллионов долларов, а если конфликт на Украине будет закрыт — ему никто платить не будет. Постпред также отметил, что диалог с нынешней киевской властью не имеет смысла.