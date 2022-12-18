"Было очень много плохого": Певица Слава шокировала объявлением о разводе и поиске нового спутника

Певица Слава рассталась со своим возлюбленным Анатолием. Об этом певица заявила в соцсетях. Общаясь с подписчиками, она сказала, что готова идти в новый год с новыми отношениями. О причинах расставания певица говорить не стала, объяснив, что в этих отношениях помимо плохого было и много хорошего. В этом же ролике Слава описала, каким видит мужчину своей мечты.

Певица Слава объявила о расставании с Анатолием и поиске мужчины своей мечты. Видео @ Instagram* / nastya_slava

"Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, обязательно заботливым, чтобы был симпатичным и вкусно пах. А ещё честным и порядочным", — сказала звезда.

Подписчики начали утешать певицу: "Всё будет хорошо"; "Чёрная полоса бывает взлётной. Вперёд — и только вперёд!".

Как пишет издание "Стархит", Слава около 18 лет встречалась с бизнесменом Анатолием Данилецким. Пара не регистрировала отношения, а просто жила гражданским браком.

Ранее Слава выдала старшую дочь замуж. Избранником 23-летней начинающей артистки Саши Морозовой стал 25-летний Андрей. Молодой человек работает в автобизнесе, Саша знает его с 15 лет. За восемь лет парочка расставалась не менее четырёх раз и даже расходилась на год, но любовь победила.