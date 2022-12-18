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17 декабря, 21:29

"Было очень много плохого": Певица Слава шокировала объявлением о разводе и поиске нового спутника

Певица Слава объявила о расставании с гражданским мужем и поиске мужчины мечты

Певица Слава рассталась со своим возлюбленным Анатолием. Об этом певица заявила в соцсетях. Общаясь с подписчиками, она сказала, что готова идти в новый год с новыми отношениями. О причинах расставания певица говорить не стала, объяснив, что в этих отношениях помимо плохого было и много хорошего. В этом же ролике Слава описала, каким видит мужчину своей мечты.

Певица Слава объявила о расставании с Анатолием и поиске мужчины своей мечты. Видео @ Instagram* / nastya_slava

"Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, обязательно заботливым, чтобы был симпатичным и вкусно пах. А ещё честным и порядочным", — сказала звезда.

Подписчики начали утешать певицу: "Всё будет хорошо"; "Чёрная полоса бывает взлётной. Вперёд — и только вперёд!".

Как пишет издание "Стархит", Слава около 18 лет встречалась с бизнесменом Анатолием Данилецким. Пара не регистрировала отношения, а просто жила гражданским браком.

Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Ранее Слава выдала старшую дочь замуж. Избранником 23-летней начинающей артистки Саши Морозовой стал 25-летний Андрей. Молодой человек работает в автобизнесе, Саша знает его с 15 лет. За восемь лет парочка расставалась не менее четырёх раз и даже расходилась на год, но любовь победила.

* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.


Обложка ©

Instagram* / nastya_slava

Анатолий Симоненко

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