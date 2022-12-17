Шольц назвал три причины отказа поставлять танки Украине
Шольц подтвердил отказ Германии передавать Украине танки в одностороннем порядке
Германия не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.
Он отметил, что Германия поддерживает Украину, поэтому поставляет ей другое оружие, например системы ПВО IRIS-T и гаубицы. Но в этом вопросе у Берлина есть три принципа.
"Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку", — заявил Шольц.
Он считает, что такая позиция Берлина решительная, но взвешенная. Канцлер уверен, что немцев такой подход устраивает.
"Этот Мельник II уже раздражает": Немцы ополчились на нового посла Украины после его просьбы о танках
Ранее Лайф сообщал, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.
kremlin.ru