Шольц назвал три причины отказа поставлять танки Украине

Германия не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что Германия поддерживает Украину, поэтому поставляет ей другое оружие, например системы ПВО IRIS-T и гаубицы. Но в этом вопросе у Берлина есть три принципа.

"Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку", — заявил Шольц.

Он считает, что такая позиция Берлина решительная, но взвешенная. Канцлер уверен, что немцев такой подход устраивает.