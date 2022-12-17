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17 декабря, 20:40

"Одна упаковка в одни руки": В Венгрии ограничили продажу дешёвых товаров

В некоторых супермаркетах Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов

В Венгрии одна из самых крупных торговых сетей, Aldi, в своих супермаркетах установила ограничение на продажу продуктов по льготным ценам. Как объяснили в компании, это вынужденная мера, которая касается только тех продуктов, цены на которые были заморожены по решению правительства.

"Aldi хочет гарантировать, что все потребители получат доступ к продуктам с низкими ценами", — указано в заявлении компании.

Так, с этого дня во всех магазинах сети действуют чёткие количественные ограничения на следующие товары:

  • растительное масло — 1 литр;
  • молоко — 1 литр;
  • сахар-песок — 1 кг;
  • куриные грудки — 1 упаковка;
  • пшеничная мука — 1 кг;
  • картофель — 1 кг или 1 пакет;
  • яйца — 1 десяток.

К слову, другие венгерские торговые сети воздержались от подобных ограничений.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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