"Одна упаковка в одни руки": В Венгрии ограничили продажу дешёвых товаров

В Венгрии одна из самых крупных торговых сетей, Aldi, в своих супермаркетах установила ограничение на продажу продуктов по льготным ценам. Как объяснили в компании, это вынужденная мера, которая касается только тех продуктов, цены на которые были заморожены по решению правительства.

"Aldi хочет гарантировать, что все потребители получат доступ к продуктам с низкими ценами", — указано в заявлении компании.

Так, с этого дня во всех магазинах сети действуют чёткие количественные ограничения на следующие товары: растительное масло — 1 литр;

молоко — 1 литр;

сахар-песок — 1 кг;

куриные грудки — 1 упаковка;

пшеничная мука — 1 кг;

картофель — 1 кг или 1 пакет;

яйца — 1 десяток.

К слову, другие венгерские торговые сети воздержались от подобных ограничений.