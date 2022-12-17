"Одна упаковка в одни руки": В Венгрии ограничили продажу дешёвых товаров
В некоторых супермаркетах Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов
В Венгрии одна из самых крупных торговых сетей, Aldi, в своих супермаркетах установила ограничение на продажу продуктов по льготным ценам. Как объяснили в компании, это вынужденная мера, которая касается только тех продуктов, цены на которые были заморожены по решению правительства.
"Aldi хочет гарантировать, что все потребители получат доступ к продуктам с низкими ценами", — указано в заявлении компании.
Так, с этого дня во всех магазинах сети действуют чёткие количественные ограничения на следующие товары:
- растительное масло — 1 литр;
- молоко — 1 литр;
- сахар-песок — 1 кг;
- куриные грудки — 1 упаковка;
- пшеничная мука — 1 кг;
- картофель — 1 кг или 1 пакет;
- яйца — 1 десяток.
К слову, другие венгерские торговые сети воздержались от подобных ограничений.
Ранее Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на некоторые продукты и бензин, а также оставить замороженную процентную ставку.
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