Foreign Policy назвал проигравшую сторону от потолка цен на нефть

Ограничение цены на российскую нефть, установленное Западом, не сократит доходы Москвы, а лишь ударит по самим европейцам. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy. Автор публикации отметил, что согласованная странами ЕС, США, "Большой семёркой" и Австралией предельная стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель хоть и подаётся как дипломатическая победа, но не сможет существенно снизить прибыль России.

Несмотря на цель нанести вред Москве, на Западе всё же боялись, что введение предельных цен на её нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке, пишет издание. В январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против этой меры. Таким образом, разногласия в вопросе топливных санкций, так же как и по поводу эмбарго на импорт российской нефти морским путём, могут создать трудности.