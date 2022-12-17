От Украины на Евровидение поедет темнокожий

Украину на конкурсе Евровидение в мае 2023 года представит группа TVORCHI, у которой солист темнокожий. Музыкальный коллектив победил в национальном отборе.

Группа выступила с треком Heart Of Steel ("Сердце из стали"). Ребятам отдали 9 баллов судьи и 10 — зрители. Второе место у бандуристки KRUTЬ, она получила наибольшее количество баллов от судей, а вот от зрителей — 8. Третье место у Jerry Heil.

67-й песенный конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания). Гранд-финал Евровидения-2023 состоится на Liverpool Arena 13 мая.