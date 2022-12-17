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17 декабря, 19:49
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От Украины на Евровидение поедет темнокожий

Украину на Евровидении-2023 представит группа TVORCHI с темнокожим солистом

Украину на конкурсе Евровидение в мае 2023 года представит группа TVORCHI, у которой солист темнокожий. Музыкальный коллектив победил в национальном отборе.

Группа выступила с треком Heart Of Steel ("Сердце из стали"). Ребятам отдали 9 баллов судьи и 10 — зрители. Второе место у бандуристки KRUTЬ, она получила наибольшее количество баллов от судей, а вот от зрителей — 8. Третье место у Jerry Heil.

67-й песенный конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания). Гранд-финал Евровидения-2023 состоится на Liverpool Arena 13 мая.

Дорогое удовольствие: Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023"

Дорогое удовольствие: Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023"

Ранее Лайф писал, что порядок голосования на Евровидении изменили из-за сговора членов жюри в 2022 году. "В связи с беспрецедентным характером нарушений", — сказано в сообщении проекта.

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Telegram / "Политика страны"

Арина Родионова

Комментарий

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федул фединвчера в 12:49

Песня Steel balls ,лучше подойдет к этим мужчинкам...

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