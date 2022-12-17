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17 декабря, 19:36

В Ростовской области подросток сбежал из дома и угнал 10 машин

В Ростовской области задержали 15-летнего серийного угонщика машин

<p>Один из угнанных автомобилей. Фото © <a href="https://61.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/34483120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Ростовской области</a></p>

Один из угнанных автомобилей. Фото © ГУ МВД РФ по Ростовской области

В Ростовской области полицейские поймали 15-летнего серийного угонщика автомобилей. В отдел МВД РФ "Красносулинский" и по городу Гуково стали массово поступать заявления от жителей. Правоохранителям стало ясно, что все эти преступления совершает один и тот же человек, но установить его местонахождение не удавалось.

"Были созданы оперативно поисковые группы. На помощь коллегам из территориальных органов ОВД были отправлены оперативники из областного полицейского главка и УМВД России по городу Ростову-на-Дону. В результате проведения ОРМ стражи порядка установили и задержали 15-летнего местного жителя Красносулинского района", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как оказалось, молодой человек ранее состоял на учёте в ПДН, а накануне совершения преступлений ушёл из дома и вёл кочевой образ жизни. Попадая в населённые пункты, он присматривал незапертые автомобили и угонял их. Когда в транспортном средстве заканчивался бензин или случалось ДТП, злоумышленник бросал автомобиль. Сейчас за подозреваемым числится десять таких преступлений, сообщают в ведомстве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее Лайф рассказывал, что восьмилетний мальчик угнал микроавтобус Ford Transit и стал гонять на нём по двору ЖК "Времена года". Остановился он, только когда заехал в тупик, а до тех пор его преследовал очевидец на велосипеде, записывая видео и ведя репортаж.

Арина Родионова

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