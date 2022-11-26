Сигнализация не поможет: 7 иномарок, которые в России угоняют чаще всего По данным страховых компаний, некоторые модели стабильно пользуются особым спросом среди угонщиков. При этом наметились новые кандидаты в этот печальный рейтинг. 26 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Hyundai Santa Fe

Фото © Unsplash / Hyundai Motor Group

24 ноября появилась официальная информация о том, что автомобили бизнес-класса вроде Land Rover, BMW и Genesis стали привлекать больше внимания автоворов. Однако основную статистику по угонам до сих пор делают японские и южнокорейские кроссоверы и седаны.

По данным Российского союза автостраховщиков, сегодня Hyundai — лидер по числу угонов, ведь на каждые десять угнанных авто приходится четыре-пять моделей этой марки. Угонщики предпочитают Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Equus и Hyundai Sonata. По некоторым данным, больше всего угонов приходится на среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe — 14% обращений об угоне по данным страховых компаний.

В иерархии кроссоверов компании Hyundai эта машина занимает второе место, уступая полноразмерному кроссоверу Hyundai Palisade, и её называют субфлагманом компании. Видимо, вкусы угонщиков совпадают со вкусами автовладельцев, а может, всё потому, что это довольно популярная модель в принципе. Популярность среди угонщиков также косвенно может быть обусловлена доступностью запчастей на это авто.

Mitsubishi Outlander

Фото © MITSUBISHI MOTORS

Вторым по популярности среди автомобильных воришек является среднеразмерный японский кроссовер Mitsubishi Outlander. На него, по данным на первое полугодие 2022 года, приходится примерно 7% обращений об угоне.

По данным на начало года, продажи Mitsubishi Outlander в России перевалили за 300 тысяч машин. Интересно, что третье поколение кроссовера сохраняет популярность даже спустя десять лет. После пандемии, дефицита чипов и прекращения работы некоторых дилеров в Москве появились Mitsubishi Outlander, привезённые из ОАЭ, а это значит, что могут активизироваться и автоугонщики.

KIA Sportage

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Спрос автоугонщиков на южнокорейские и японские кроссоверы возрос после окончания пандемии. На автомобили KIA в целом, по данным первого полугодия 2022-го, пришлось 15% угонов. Особой популярностью пользуется KIA Sportage. По данным страховых компаний, чаще всего эту модель угоняют для последующей перепродажи по поддельным документам и редко разбирают на запчасти.

Одна из причин угона — довольно слабая система защиты. Зачастую злоумышленники используют диагностический разъём автомобиля для прописывания новых ключей в бортовой компьютер с помощью программатора. Его подключают к OBD-разъёму. Дополнительная сигнализация не гарантирует сохранность машины, но, вероятно, усложнит автоугон и может спугнуть автоворов.

Toyota Camry

Фото © Toyota

Про японский седан дилеры пишут так: "Toyota Camry — эталон комфорта, безопасности и надёжности среди седанов бизнес-класса". Однако в августе стало известно, что автомобиль Toyota Camry стал одним самых угоняемых в России. Рост автоугонов именно этой модели в первом полугодии составил 30%.

Отмечается, что в первую очередь данное авто угоняют потому, что вырос спрос на запчасти. И основную часть угнанных седанов ждёт участь быть разобранными до винтика.

В октябре 2022 года компания Toyota заявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге, где как раз производилась модель Toyota Camrу. По мнению экспертов, это один из тревожных звонков, число угонов именно этого авто может возрасти.

Toyota RAV4

Фото © Toyota

Японский кроссовер подвергается наибольшему числу угонов среди зарубежных компактных SUV. По количеству угонов RAV 4 и Toyota Camry делят первые места в "рейтинге угоняемости". И в случае с Toyota Camry, и в случае с RAV4 угонщики используют для взлома диагностический разъём автомобиля, блок сертификации ключей под перчаточным ящиком, электронный блок управления, а также вскрывают заводскую охранную систему с помощью ретранслятора (так называемая удочка), преследуя владельца на парковке или в торговом центре.

Закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге также может привести к росту числа угонов этого автомобиля.

Ford Focus

Фото © Ford

В марте 2019 года американский концерн ушёл с российского рынка легковых автомобилей, однако на угонах это практически не отразилось. Седаны и хетчбэки Ford Focus по-прежнему угоняются в России, а модель регулярно присутствует в рейтинге самых лакомых для угонщиков машин. Популярностью у автоворов эта иномарка стала пользоваться в 2012 году. В 2015-м Ford Focus стал лидером рейтинга автомобильных преступлений — тогда в среднем угонялось по четыре машины в день. В 2022 году на российских дорогах доминируют корейские автомобили, однако Ford Focus всех поколений (кроме первого) продолжают исчезать с парковок и из ГСК россиян.

Toyota Land Cruiser 200

Большим спросом у автоворов LC200 пользуется благодаря популярности в стране. Только в Москве и Московской области зарегистрировано порядка 27 тысяч таких автомобилей. По данным специалистов, занимающихся защитой авто от угонов, количество угонов Land Cruiser 200 неуклонно растёт: каждый год по всей стране угоняется не менее 600 таких машин. Часть из них продают за рубеж, часть по поддельным документам — внутри страны. На вторичном рынке эти машины пользуются большим спросом и покупаются, даже если автомобиль заведомо проблемный или имеет непонятную историю. Более новые авто угоняют на перепродажу, а внедорожники постарше разбирают на запчасти.

Фото © Shutterstock Приходилось ли быть жертвой угона? 0 Не дай бог Один раз Не один раз

Авторы Евгений Самарин