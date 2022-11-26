Сигнализация не поможет: 7 иномарок, которые в России угоняют чаще всего
По данным страховых компаний, некоторые модели стабильно пользуются особым спросом среди угонщиков. При этом наметились новые кандидаты в этот печальный рейтинг.
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Hyundai Santa Fe
Фото © Unsplash / Hyundai Motor Group
24 ноября появилась официальная информация о том, что автомобили бизнес-класса вроде Land Rover, BMW и Genesis стали привлекать больше внимания автоворов. Однако основную статистику по угонам до сих пор делают японские и южнокорейские кроссоверы и седаны.
По данным Российского союза автостраховщиков, сегодня Hyundai — лидер по числу угонов, ведь на каждые десять угнанных авто приходится четыре-пять моделей этой марки. Угонщики предпочитают Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Equus и Hyundai Sonata. По некоторым данным, больше всего угонов приходится на среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe — 14% обращений об угоне по данным страховых компаний.
В иерархии кроссоверов компании Hyundai эта машина занимает второе место, уступая полноразмерному кроссоверу Hyundai Palisade, и её называют субфлагманом компании. Видимо, вкусы угонщиков совпадают со вкусами автовладельцев, а может, всё потому, что это довольно популярная модель в принципе. Популярность среди угонщиков также косвенно может быть обусловлена доступностью запчастей на это авто.
Mitsubishi Outlander
Фото © MITSUBISHI MOTORS
Вторым по популярности среди автомобильных воришек является среднеразмерный японский кроссовер Mitsubishi Outlander. На него, по данным на первое полугодие 2022 года, приходится примерно 7% обращений об угоне.
По данным на начало года, продажи Mitsubishi Outlander в России перевалили за 300 тысяч машин. Интересно, что третье поколение кроссовера сохраняет популярность даже спустя десять лет. После пандемии, дефицита чипов и прекращения работы некоторых дилеров в Москве появились Mitsubishi Outlander, привезённые из ОАЭ, а это значит, что могут активизироваться и автоугонщики.
KIA Sportage
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Спрос автоугонщиков на южнокорейские и японские кроссоверы возрос после окончания пандемии. На автомобили KIA в целом, по данным первого полугодия 2022-го, пришлось 15% угонов. Особой популярностью пользуется KIA Sportage. По данным страховых компаний, чаще всего эту модель угоняют для последующей перепродажи по поддельным документам и редко разбирают на запчасти.
Одна из причин угона — довольно слабая система защиты. Зачастую злоумышленники используют диагностический разъём автомобиля для прописывания новых ключей в бортовой компьютер с помощью программатора. Его подключают к OBD-разъёму. Дополнительная сигнализация не гарантирует сохранность машины, но, вероятно, усложнит автоугон и может спугнуть автоворов.
Toyota Camry
Про японский седан дилеры пишут так: "Toyota Camry — эталон комфорта, безопасности и надёжности среди седанов бизнес-класса". Однако в августе стало известно, что автомобиль Toyota Camry стал одним самых угоняемых в России. Рост автоугонов именно этой модели в первом полугодии составил 30%.
Отмечается, что в первую очередь данное авто угоняют потому, что вырос спрос на запчасти. И основную часть угнанных седанов ждёт участь быть разобранными до винтика.
В октябре 2022 года компания Toyota заявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге, где как раз производилась модель Toyota Camrу. По мнению экспертов, это один из тревожных звонков, число угонов именно этого авто может возрасти.
Toyota RAV4
Японский кроссовер подвергается наибольшему числу угонов среди зарубежных компактных SUV. По количеству угонов RAV 4 и Toyota Camry делят первые места в "рейтинге угоняемости". И в случае с Toyota Camry, и в случае с RAV4 угонщики используют для взлома диагностический разъём автомобиля, блок сертификации ключей под перчаточным ящиком, электронный блок управления, а также вскрывают заводскую охранную систему с помощью ретранслятора (так называемая удочка), преследуя владельца на парковке или в торговом центре.
Закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге также может привести к росту числа угонов этого автомобиля.
Ford Focus
Фото © Ford
В марте 2019 года американский концерн ушёл с российского рынка легковых автомобилей, однако на угонах это практически не отразилось. Седаны и хетчбэки Ford Focus по-прежнему угоняются в России, а модель регулярно присутствует в рейтинге самых лакомых для угонщиков машин. Популярностью у автоворов эта иномарка стала пользоваться в 2012 году. В 2015-м Ford Focus стал лидером рейтинга автомобильных преступлений — тогда в среднем угонялось по четыре машины в день. В 2022 году на российских дорогах доминируют корейские автомобили, однако Ford Focus всех поколений (кроме первого) продолжают исчезать с парковок и из ГСК россиян.
Toyota Land Cruiser 200
Фото © Toyota/Artem Bogdanov
Большим спросом у автоворов LC200 пользуется благодаря популярности в стране. Только в Москве и Московской области зарегистрировано порядка 27 тысяч таких автомобилей. По данным специалистов, занимающихся защитой авто от угонов, количество угонов Land Cruiser 200 неуклонно растёт: каждый год по всей стране угоняется не менее 600 таких машин. Часть из них продают за рубеж, часть по поддельным документам — внутри страны. На вторичном рынке эти машины пользуются большим спросом и покупаются, даже если автомобиль заведомо проблемный или имеет непонятную историю. Более новые авто угоняют на перепродажу, а внедорожники постарше разбирают на запчасти.
Приходилось ли быть жертвой угона?