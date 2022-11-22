Сервис не поможет: 5 иномарок на вторичном рынке, которые могут разорить владельца Свежеиспечённому владельцу седана бизнес-класса или внедорожника премиум-сегмента придётся приготовиться к серьёзным расходам на обслуживание. Сами автомобили продаются по вполне демократичной цене. 22 ноября, 01:40 Flickr / Daniel Böswald

Mercedes-Benz S-class W221

Это представитель пятого поколения флагманской серии представительских автомобилей S-класса, который владельцы ласково прозвали "лисой". Начальная цена на вторичном рынке — от 650 тысяч рублей. На первый взгляд, очень привлекательная сделка. Но, как и лисичка из сказки, это крайне неоднозначный "зверь".

Среди недостатков этого седана, по мнению автоэкспертов, проблемная пневмоподвеска, газораспределительный механизм (ГРМ), хрупкая электроника (а ею автомобиль буквально напичкан). Придётся повозиться с системой впуска, а также с шестернями балансирных валов.

Замена ГРМ обойдётся примерно в 80–100 тысяч рублей, ремонт старой пневмоподвески — в 80 тысяч рублей. Плюс система впуска — 60–80 тысяч рублей. Плюс шестерни балансирных валов — 180 тысяч рублей. Вот и набегает сумма, затмевающая выгоду при покупке седана на "вторичке". В итоге за ремонт сразу после покупки придётся выложить 150–220 тысяч рублей. И на этом расходы не закончатся. Если машина для автомобилиста — роскошь, а не средство передвижения, то лучше выбрать другой вариант.

BMW 7-series

С BMW седьмой серии в кузовах E65/E66/F01/F02/F04 примерно такая же история, как с подержанным W221 от Mercedes Benz. Если предыдущий владелец экономил на обслуживании и ремонте, это гарантированно аукнется новому хозяину. Да, это большой, комфортный, престижный, быстрый, удобный, красивый автомобиль. А звук двигателя, по словам некоторых автомобилистов, на 3500 оборотах в минуту — как у "Порше". За 500–600 тысяч рублей — а именно с этой суммы стартует цена на вторичном рынке — можно почувствовать себя властелином дорог. До первой поломки.

Правило первое: не стоит тратить последние деньги — после покупки должна иметься финансовая подушка в размере примерно 20–30% от стоимости на "вторичке". Одно из слабых мест BMW седьмой серии — мотор N63. Может сломаться уже на 60–70 тысячах километров пробега. А пробег подержанных BMW седьмой серии в среднем 180–200 тысяч километров.

Правило второе: для московских пробок это не лучший вариант, машина греется из-за того, что радиатор охлаждения очень чувствительный и забивается пылью буквально за неделю.

Что точно потребует ремонта и замены: поршневые кольца — 40 тысяч рублей, ГРМ в сборе — 100 тысяч рублей (плюс 30 тысяч рублей автомеханику за работу). По мнению некоторых автовладельцев, в машине слишком много электроники, больше, чем нужно, она будет ломаться. Замена блока управления двигателем обойдётся примерно в 180 тысяч рублей. В среднем ремонт и обслуживание после покупки на вторичном рынке обойдутся в 170–220 тысяч рублей.

Porsche Cayenne Turbo I

При сравнительно небольшой цене на вторичном рынке — 600–700 тысяч рублей за самый доступный автомобиль — представители первого поколения Porsche Cayenne Turbo не самое удачное приобретение, особенно для новичка. И здесь снова срабатывает правило "Не покупай эту машину на последние деньги". По словам автомехаников, в некоторых особо запущенных случаях ремонт Porsche Cayenne может обойтись в цену покупки.

Как и у BMW, ахиллесова пята этого спортивного кроссовера — двигатель. Гильзовка (восстановление компрессии в цилиндрах путём вставки специальных вкладышей) в случае появления задиров на восьмицилиндровом моторе с учётом цены расходных материалов может обойтись примерно в 400 тысяч рублей. Замена турбин — ещё 40 тысяч, замена двух топливных насосов — 50 тысяч рублей. Чтобы машина радовала и не превратилась в недвижимость, в год на ремонт и обслуживание придётся тратить порядка 200 тысяч рублей.

Land Rover Range Rover III

Фото © Jaguar Land Rover Automotive PLC

Третье поколение Range Rover (L322) — переломный момент для марки Land Rover. Появившись в 2002 году, когда все были на двадцать лет моложе, британец сразил автолюбителей наповал размером и роскошью, затмив даже элитных немецких конкурентов. Средний пробег возрастной машины — 200–300 тысяч километров, и это говорит о том, что новому автовладельцу предстоит раскошелиться на ремонт и обслуживание.

Гидроблоки АКПП обойдутся в 80 тысяч рублей за ремонт, пневмоподвеска — в 50 тысяч рублей за стойку с авторазбора, замена вкладышей коленвала двигателя — ещё 80 тысяч рублей. Плюс 20 тысяч за снятие кузова. Снимать кузов придётся, даже если речь идёт о легком ремонте выпускных коллекторов, которые находятся справа и слева от мотора. Снять кузов придётся при замене турбокомпрессоров, при провороте вкладышей или в случае поломки коленвала.

В первый год эксплуатации возрастного Range Rover, скорее всего, потребует до 200 тысяч рублей вложений. Это необходимый минимум, чтобы "яхтой на колёсах" можно было хоть как-то насладиться.

Audi A8

Автомобиль Audi А8 второго поколения дебютировал в 2002-м и производился до 2013 года. Как и его предшественник, седан выпускался и с полным, и с передним приводом. Средний пробег машин этих лет в продаже — 220–300 тысяч километров. Начальная цена на "вторичке" — 300 тысяч рублей. С одной стороны — очень привлекательная цена за авто представительского класса, с другой — готовьтесь вкладываться.

Кузовные детали Audi A8 достаточно дорогие, и не во всяком кузовном сервисе их возьмутся ремонтировать. Также у Audi А8 уязвимы электронные блоки, а их общее число может доходить до 98 штук в зависимости от комплектации.

Среди проблемных зон Audi A8 специалисты называют систему зажигания — свечи и катушки обойдутся по тысяче рублей. Активные опоры двигателя — ещё 200 тысяч рублей "минус из кармана", если учитывать стоимость материала и работы автомеханика. Замена цепи ГРМ — 150 тысяч рублей. При покупке нужно тщательно изучить предысторию автомобиля, почему прежний владелец решил его продать. Часто бывает, что Audi A8 сплавляют после ДТП, наскоро отремонтировав "на продажу".

Среди других проблемных автомобилей, продающихся на вторичном рынке по привлекательным ценам, также называют кроссовер Mazda CX-7, внедорожники Hummer H2 и Cadillac Escalade, кроссовер люкс-класса Mercedes Benz GL, Bentley Continental GT.

Фото © Flickr / Kārlis Dambrāns Какой вариант предпочтительнее? 0 Взять на "вторичке" престижное авто и хорошенько вложиться Взять новую, без предыстории Ездить на том, что есть

Авторы Евгений Самарин