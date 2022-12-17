Житель Новосибирска заживо сварился в яме с кипятком, когда гулял с собакой

По данным издания, 6 декабря сибиряк собирался заняться рутинными делами: погулять с собакой и зайти в магазин за продуктами. Выйдя из дома, он пропал. Утром следующего дня друзья начали поиски, но приятеля они так и не нашли, зато обнаружили его собаку, которая одиноко бегала на улице с поводком. Записи с камер видеонаблюдения помогли мужчинам выстроить путь пропавшего. Как оказалось, после посещения магазина тот решил пройти по самодельному мостику, под которым была яма с кипятком. Предварительно, установлено, что он упал в неё и не смог выбраться.