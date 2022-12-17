Житель Новосибирска заживо сварился в яме с кипятком, когда гулял с собакой
В Новосибирске спустя двое суток поисков 37-летнего мужчины нашли его тело. Оно было обнаружено в яме с кипятком, сообщают "Вести-Новосибирск".
Место гибели жителя Новосибирска и он сам. Фото © "Вести-Новосибирск"
По данным издания, 6 декабря сибиряк собирался заняться рутинными делами: погулять с собакой и зайти в магазин за продуктами. Выйдя из дома, он пропал. Утром следующего дня друзья начали поиски, но приятеля они так и не нашли, зато обнаружили его собаку, которая одиноко бегала на улице с поводком. Записи с камер видеонаблюдения помогли мужчинам выстроить путь пропавшего. Как оказалось, после посещения магазина тот решил пройти по самодельному мостику, под которым была яма с кипятком. Предварительно, установлено, что он упал в неё и не смог выбраться.
Место происшествия. Фото © NGS
По данным портала "Сибкрай.ru", в СКР пока не подтверждают, что смерть мужчины наступила именно из-за кипятка. Обстоятельства трагедии на данный момент выясняются.
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