Байдена начали готовить к новым выборам

Команда действующего американского лидера Джо Байдена стала готовиться к проведению его следующей предвыборной кампании. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal. По её данным, проработка вопросов идёт с учётом того, что нынешний президент может принять решение баллотироваться на второй срок. При этом Байден ещё должен посоветоваться по этому поводу с семьёй.

"Обсуждения сосредоточены не столько на том, будет ли Байден баллотироваться на второй срок, сколько на том, как кампания будет проходить вместе с Белым домом в следующем году", — сказано в материале издания.

Сейчас команда Байдена обсуждает выбор места для предвыборного штаба. Так, есть варианты организовать его в Филадельфии или Уилмингтоне, родном городе главы государства. Советники политика уже проконсультировались с экс-президентом США Бараком Обамой по поводу даты объявления о переизбрании. 4 апреля 2011 года он заявил о том, что баллотируется на второй срок. И этот же день может стать ориентиром для соратников Байдена, но окончательное решение примет именно действующий хозяин Белого дома.