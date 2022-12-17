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17 декабря, 19:31

В Саратове на перекрёстке сбили женщину с двумя детьми

В Саратове легковой автомобиль сбил на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Дубовикова женщину с двумя детьми. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Олег Костин.

"В 19:40 (18:40 мск) в Саратове на пересечении улицы Лунная и улицы Одесской произошёл наезд легкового автомобиля на пешеходов. Пострадало три человека, в том числе двое детей", — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, в больницу доставлены мальчик в возрасте четырёх лет и двухлетняя девочка. У них состояние средней степени тяжести. 36-летняя женщина получила ушиб правого бедра, ей оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, за рулём автомобиля Renault Logan был 35-летний водитель. Полиция выясняет причину случившегося.

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Напомним, в Москве вечером 15 декабря водитель сбил людей на остановке. Затем он заявил, что его занесло во время торможения. По словам автовладельца, с толку его якобы сбил пешеход, вышедший из-за машины.

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vzsar.ru

Андрей Григорьев

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