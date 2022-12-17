В Германии пожаловались на нехватку детских лекарств

Немецкому правительству требуется принять меры для борьбы с нехваткой детских лекарств и жаропонижающих средств. Об этом пишет издание Der Spiegel, приводя слова главы Ассоциации защиты детей Хайнца Хильгерса.

"Это свидетельство бедности для политики, что сейчас даже лекарств и жаропонижающих средств для детей недостаточно. Федеральное правительство должно действовать как можно быстрее и закупать лекарства прямо сейчас", — рассказал Хильгерс.

Он отметил, что многие, кто больше всего пострадал от политики экономии системы здравоохранения, — это дети. Также Хильгерс заявил о необходимости повысить мощность местных детских больниц. Он указал на ошибочность контроля рынка, когда дело касается здоровья детей.