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17 декабря, 19:42

В Германии пожаловались на нехватку детских лекарств

Spiegel: В Германии стали дефицитом детские лекарства и жаропонижающие

Немецкому правительству требуется принять меры для борьбы с нехваткой детских лекарств и жаропонижающих средств. Об этом пишет издание Der Spiegel, приводя слова главы Ассоциации защиты детей Хайнца Хильгерса.

"Это свидетельство бедности для политики, что сейчас даже лекарств и жаропонижающих средств для детей недостаточно. Федеральное правительство должно действовать как можно быстрее и закупать лекарства прямо сейчас", — рассказал Хильгерс.

Он отметил, что многие, кто больше всего пострадал от политики экономии системы здравоохранения, — это дети. Также Хильгерс заявил о необходимости повысить мощность местных детских больниц. Он указал на ошибочность контроля рынка, когда дело касается здоровья детей.

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Впрочем, это не единственная проблема, назревшая в этой стране. Ранее стало известно, что в Германии кризис на энергетическом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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