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17 декабря, 20:18
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В Саратове девушка получила два перелома, упав в оркестровую яму

В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 19-летняя зрительница упала в оркестровую яму и получила переломы. Об этом в телеграм-канале сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

Согласно опубликованной им рабочей переписке, падение было с двухметровой высоты. Девушка получила перелом лопатки, закрытый перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. По словам министра, её доставили в Саратовскую городскую больницу № 1.

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Три года назад подобный инцидент в Саратове закончился трагедией. Художественный руководитель местного театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался после падения в оркестровую яму.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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