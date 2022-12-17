В Саратове девушка получила два перелома, упав в оркестровую яму

В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 19-летняя зрительница упала в оркестровую яму и получила переломы. Об этом в телеграм-канале сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

Согласно опубликованной им рабочей переписке, падение было с двухметровой высоты. Девушка получила перелом лопатки, закрытый перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. По словам министра, её доставили в Саратовскую городскую больницу № 1.