В Саратове девушка получила два перелома, упав в оркестровую яму
В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 19-летняя зрительница упала в оркестровую яму и получила переломы. Об этом в телеграм-канале сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
Согласно опубликованной им рабочей переписке, падение было с двухметровой высоты. Девушка получила перелом лопатки, закрытый перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. По словам министра, её доставили в Саратовскую городскую больницу № 1.
Три года назад подобный инцидент в Саратове закончился трагедией. Художественный руководитель местного театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался после падения в оркестровую яму.
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