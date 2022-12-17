В Крыму побит погодный рекорд, державшийся почти век
Погода в Крыму побила рекорд 1937 года
В предгорных районах Крыма сегодня воздух прогрелся до 20 градусов. В Симферополе оказался побит абсолютный погодный рекорд, установленный в этот день в 1937 году.
"Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году. Тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Таким образом, поставлен новый температурный рекорд", — приводит РИА "Новости" сообщение местного Гидрометцентра.
Вместе с тем на юге Крыма было 12–13 градусов тепла — сказалось влияние остывшего моря. Плюс 20 было в Севастополе, что также является рекордом. Однако уже через пару дней на полуострове восстановится зимняя погода.
А в начале этого месяца погодные рекорды ставила Москва. Лайф рассказывал, что на протяжении трёх дней в столице было высокое атмосферное давление.
ТАСС / Сергей Мальгавко