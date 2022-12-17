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17 декабря, 20:05

В Крыму побит погодный рекорд, державшийся почти век

Погода в Крыму побила рекорд 1937 года

В предгорных районах Крыма сегодня воздух прогрелся до 20 градусов. В Симферополе оказался побит абсолютный погодный рекорд, установленный в этот день в 1937 году.

"Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году. Тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Таким образом, поставлен новый температурный рекорд", — приводит РИА "Новости" сообщение местного Гидрометцентра.

Вместе с тем на юге Крыма было 12–13 градусов тепла — сказалось влияние остывшего моря. Плюс 20 было в Севастополе, что также является рекордом. Однако уже через пару дней на полуострове восстановится зимняя погода.

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А в начале этого месяца погодные рекорды ставила Москва. Лайф рассказывал, что на протяжении трёх дней в столице было высокое атмосферное давление.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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