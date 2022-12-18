Канадский журналист обвинила Украину в геноциде жителей Донбасса

Журналист из Канады Ева Бартлетт, которая находится сейчас в Донецкой Народной Республике, заявила, что власти Украины совершают геноцид жителей Донбасса.

"Мои коллеги и я документируем преступления Украины против мирных жителей Донбасса, чтобы... в идеальной ситуации привлечь Украину к ответственности за эти многочисленные военные преступления", — сказала журналистка в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

Сославшись на данные ЛНР и ДНР, она отметила, что с середины февраля этого года на территории республик было убито более четырёх с половиной тысяч мирных жителей, а в западных СМИ информации об этом не найти. Бартлетт выразила надежду, что там когда-нибудь начнут открыто говорить "о том факте, что Украина совершает геноцид".

Она добавила, что Россия до последнего момента пыталась найти мирное решение, но затем была вынуждена начать спецоперацию.

"Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины", — сказала журналистка.