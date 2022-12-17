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17 декабря, 20:55
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Посла России в Сербии возмутило антироссийское выступление

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко покинул съезд соцпартии после заявлений Ципраса

На съезде Социалистической партии Сербии, которая входит в правящую коалицию, включили видео с выступлением главы греческой партии СИРИЗА Алексиса Ципраса. Тот ранее занимал пост премьера своей страны. Услышав его заявления, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул зал. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Как заявил посол, Ципрас сразу перешёл к необоснованным, лживым обвинениям в адрес России.

"Начал клеветать на мою Родину", — отметил дипломат.

Он выразил сожаление, что из-за этого не смог послушать речь президента Сербии Александра Вучича. Тот рассказал о ситуации в Косове и Метохии и пообещал, что "не подаст Сербию на блюдечке" Приштине и всем тем, кто этого хотел бы.

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Ранее Лайф писал, что миссия НАТО KFOR усилила патрулирование и присутствие на севере Косова. Там ожидают сотрудничества от обеих сторон и "воздержания от провокационных демонстраций силы".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Арина Родионова

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