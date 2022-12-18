Учёные назвали неожиданную пользу грецких орехов для студентов
Nutrients: Грецкие орехи побеждают стресс у студентов в период экзаменов
Специалисты Университета Южной Австралии установили, что грецкие орехи могут снижать уровень стресса у студентов в период экзаменов. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.
Для эксперимента выбрали 80 учащихся бакалавриата. Половине испытуемых выдавали грецкие орехи каждый день на протяжении 16 недель, остальные продолжали питаться как обычно. В результате учёные заметили, что у первой группы значительно улучшилось психологическое здоровье, качество сна, метаболизм кишечных бактерий и не было депрессивного состояния. А вот не менявшие своего рациона студенты пожаловались на стресс и переживания перед сессией.
По мнению авторов исследования, необходимы дополнительные работы, так как среди участников опыта было мало мужчин. Поэтому теперь специалисты хотят определить влияние грецких орехов и стресса на студентов в зависимости от пола. Учёные допустили, что результаты могут быть связаны с эффектом плацебо, поэтому в скором времени будут проведены плацебо-контролируемые эксперименты.
Ранее учёные выяснили, какие орехи способны снижать аппетит и калорийность некоторых блюд. Лидером в рейтинге оказался миндаль. Такие результаты могут быть объяснены насыщенностью этого ореха белком, клетчаткой и ненасыщенными жирными кислотами.
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