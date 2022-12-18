Офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022

Администрация президента Украины Владимира Зеленского высказала критику в адрес Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) за отказ показывать видеоролик с его обращением перед матчем финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.







"Катар поддержал инициативу президента, но FIFA заблокировала её и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — цитирует заявление офиса Зеленского CNN.

Администрация украинского президента отправила видеообращение в ФИФА, но получила отказ: трансляцию ролика в организации посчитали слишком политическим действием. Но в Киеве уверяют, что в ролике якобы "нет ничего придающего политическую окраску спортивному событию, а именно — нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений".