Офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022
Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Администрация президента Украины Владимира Зеленского высказала критику в адрес Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) за отказ показывать видеоролик с его обращением перед матчем финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
"Катар поддержал инициативу президента, но FIFA заблокировала её и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — цитирует заявление офиса Зеленского CNN.
Администрация украинского президента отправила видеообращение в ФИФА, но получила отказ: трансляцию ролика в организации посчитали слишком политическим действием. Но в Киеве уверяют, что в ролике якобы "нет ничего придающего политическую окраску спортивному событию, а именно — нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений".
Ранее Лайф писал, что ФИФА отказала Зеленскому, который хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022. В офисе украинского лидера были удивлены, пишет CNN. Предполагалось, что его выступление покажут в прямом эфире на весь мир. Политолог Асафов, комментируя ситуацию, также отметил, что "для трансляции политических и иных требований есть другие площадки".