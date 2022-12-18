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18 декабря, 09:23
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Офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022

Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022

<p>Владимир Зеленский. Обложка © <a href="https://president.gov.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Администрация президента Украины Владимира Зеленского высказала критику в адрес Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) за отказ показывать видеоролик с его обращением перед матчем финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.


"Катар поддержал инициативу президента, но FIFA заблокировала её и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — цитирует заявление офиса Зеленского CNN.

Администрация украинского президента отправила видеообращение в ФИФА, но получила отказ: трансляцию ролика в организации посчитали слишком политическим действием. Но в Киеве уверяют, что в ролике якобы "нет ничего придающего политическую окраску спортивному событию, а именно — нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений".

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Ранее Лайф писал, что ФИФА отказала Зеленскому, который хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022. В офисе украинского лидера были удивлены, пишет CNN. Предполагалось, что его выступление покажут в прямом эфире на весь мир. Политолог Асафов, комментируя ситуацию, также отметил, что "для трансляции политических и иных требований есть другие площадки".

Ирина Фальке

Комментарий

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Антон Кондратьеввчера в 13:05

Да потому что нечего показывать всяких фриков, с их политическими лозунгами

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