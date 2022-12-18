Эти 5 вещей нужно срочно выкинуть из дома, иначе в 2023-м Кролик принесёт беду

Чтобы задобрить символ 2023-го, мало одной только ёлки, наряженной в соответствии с главными новогодними трендами. Вообще, независимо от того, верите в приметы или нет, накануне праздников нужно провести генеральную уборку: избавиться от пыли, грязи, ненужных вещей и всей скопившейся за год негативной энергии. Также следует выкинуть или хотя бы спрятать определённые предметы, чтобы не разгневать Кролика. Какие на первый взгляд обычные вещи способны притянуть беду в 2023 году?

Разбитое или треснувшее зеркало

Фото © Shutterstock

Определённые вещи и предметы в доме, например зеркала, способны накапливать энергию. Ведь человек постоянно появляется в отражении. Однако стоит быть предельно осторожными, если вы заметили на стекле сколы или трещины. Грязная поверхность или "преклонный возраст" этого предмета интерьера тоже негативно отразятся на жизни хозяина в 2023 году. Решитесь уже на покупку нового зеркала, чтобы не только освежить квартиру, но и минимизировать риск накликать беду.

"Лысый" веник или метла

Фото © Shutterstock

Большинство хозяек и хозяев не слишком привыкли следить за инструментами для уборки. Пока те более-менее выполняют свои функции, никто и не задумается их менять. И это очень большая ошибка, способная навлечь трудности и испытания в 2023 году. Из-за "лысости" веника финансы иссякнут, ведь Водяной Кролик будет разгневан.

Старые книги

Фото © Shutterstock

Разозлить Кролика легко могут и старые книги, которые пылятся на полках. Если вы не коллекционер, постарайтесь до наступления 2023 года избавиться от такого сомнительного декора. Из-за того что книги никто давно не брал в руки, на них накопилась "чужая" негативная энергия. Любитель порядка и чистоты — символ нового года — точно не оценит хранение ненужных предметов в доме.

Декор с хищниками

Фото © Shutterstock

Отпугнуть от вашего дома счастье и удачу, то есть разгневать Водяного Кролика может и декор с главными врагами символа 2023 года. Тигр постепенно передаёт полномочия, потому уберите или продайте все предметы с отсылкой к нему. С леопардами, волками и другими зубастыми тоже. Картины, статуэтки, принты на наволочках и весь иной декор, напоминающий о диких и опасных зверях, в 2023 году притянет лишь неудачи и проблемы. Оно вам надо?

Предмет, потерявший пару

Фото © Shutterstock