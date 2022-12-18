10 кадров из ветеринарки, после которых каждый пожалеет, что не родился питомцем
Думаете, работа ветеринара — рай наяву? Видимо, всё так и есть! Собрали 10 кадров, которые это только подтвердят.
"Лебедь обнимает ветеринара, которая спасла ему жизнь", — KittyMathafurrkah.
Фото © Imgur / KittyMathafurrkah
"Очередной осмотр. Очередной испуганный хороший мальчик с питомцем для психологической помощи", — coreyschafer.
Фото © Reddit / coreyschafer
"Когда все остальные уже ушли домой", — KitRook.
Фото © Reddit / KitRook
"Двухмесячные мейн-кунята ждут осмотра ветеринара", — PloverLover.
Фото © Reddit / PloverLover
"У меня тут пациент с сердечком на носу", — hendo1685.
Фото © Reddit / hendo1685
"Рон пришёл к нам в ветеринарку с улицы. Через несколько недель он начал обходить пациентов и валяться с ними, успокаивая", — northfieldvet.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Northfield Veterinary Hospital
"У моего мальчика вчера была кастрация. Ветеринар прислал фотку пациента, отошедшего от наркоза", — twoyenfee.
Фото © Reddit / twoyenfee
"У Дуга даже есть своя табличка: "Чем я могу вам помочь?" Я в восторге! А ещё он был таким тихим, что я его сначала даже не заметил!" — 70ms.
Фото © Reddit / 70ms
"У этого ветеринара есть собака-помощник, которая помогает пациентам понимать, что всё в порядке", — W0LFPAW.
Фото © Imgur / W0LFPAW
"К нам попала коала с ранами после нападения собак. Заметили, что у неё идёт молоко, поэтому потратили день на то, чтобы найти её детёныша и воссоединить их", — alittlebitiffy.
Фото © Reddit / alittlebitiffy
Reddit / twoyenfee, © Imgur / KittyMathafurrkah