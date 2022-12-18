10 кадров из ветеринарки, после которых каждый пожалеет, что не родился питомцем

"Лебедь обнимает ветеринара, которая спасла ему жизнь", — KittyMathafurrkah.

Фото © Imgur / KittyMathafurrkah

"Очередной осмотр. Очередной испуганный хороший мальчик с питомцем для психологической помощи", — coreyschafer.

Фото © Reddit / coreyschafer

"Когда все остальные уже ушли домой", — KitRook.

Фото © Reddit / KitRook

"Двухмесячные мейн-кунята ждут осмотра ветеринара", — PloverLover.

Фото © Reddit / PloverLover

"У меня тут пациент с сердечком на носу", — hendo1685.

Фото © Reddit / hendo1685

"Рон пришёл к нам в ветеринарку с улицы. Через несколько недель он начал обходить пациентов и валяться с ними, успокаивая", — northfieldvet.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Northfield Veterinary Hospital

"У моего мальчика вчера была кастрация. Ветеринар прислал фотку пациента, отошедшего от наркоза", — twoyenfee.

Фото © Reddit / twoyenfee

"У Дуга даже есть своя табличка: "Чем я могу вам помочь?" Я в восторге! А ещё он был таким тихим, что я его сначала даже не заметил!" — 70ms.

Фото © Reddit / 70ms

"У этого ветеринара есть собака-помощник, которая помогает пациентам понимать, что всё в порядке", — W0LFPAW.

Фото © Imgur / W0LFPAW

"К нам попала коала с ранами после нападения собак. Заметили, что у неё идёт молоко, поэтому потратили день на то, чтобы найти её детёныша и воссоединить их", — alittlebitiffy.