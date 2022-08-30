10 фото, доказывающих, что работа ветеринара даже ещё интереснее, чем все думают

"Сестра работает ветеринаром и недавно брала мою собаку с собой на работу. Я спросила, как у них дела. Вот что она прислала в ответ..." — Jakeglen97.

Фото © Reddit / Jakeglen97

"Томас на приёме у ветеринара. На 9-й и 12-й неделе", — Catrecht.

Фото © Reddit / Catrecht

"Наш ветеринар прислал мне фото с моим котом Гасом до операции", — JillyFromPhillyx.

Фото © Reddit / JillyFromPhillyx

"Мы уже давно ходим в одну и ту же ветеринарку. Они знают, что мой боксёр — добродушный парень, поэтому решили надеть ему шапку. Только что получил фотографию", — fatherlongleg.

Фото © Reddit / fatherlongleg

"Пациент флиртует со мной!" — KaraAnneBlack.

Фото © Reddit / KaraAnneBlack

"Привёл кота к ветеринару. Он всегда выбирает одно и то же место для того, чтобы полежать", — Figsnbacon.

Фото © Reddit / Figsnbacon

"Наш ветеринар сегодня ходил с карманным котёнком", — CertifiedAnus.

Фото © Reddit / CertifiedAn

"Первый поход Пабло к ветврачу", — confibulator.

Фото © Reddit / confibulator

"Один Бенни и куча ветеринаров", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Луна уверена, что так её никогда не найдёт ветеринар", — OldManRiff.