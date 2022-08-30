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30 августа, 15:00

10 фото, доказывающих, что работа ветеринара даже ещё интереснее, чем все думают

Кажется, у ветеринаров работа мечты: днями напролёт с питомцами — просто чудо. Но на самом деле... всё ещё интереснее, чем мы думаем! Собрали 10 фотодоказательств.

"Сестра работает ветеринаром и недавно брала мою собаку с собой на работу. Я спросила, как у них дела. Вот что она прислала в ответ..." Jakeglen97.

Фото © Reddit / Jakeglen97

Фото © Reddit / Jakeglen97

"Томас на приёме у ветеринара. На 9-й и 12-й неделе", — Catrecht.

Фото © Reddit / Catrecht

Фото © Reddit / Catrecht

"Наш ветеринар прислал мне фото с моим котом Гасом до операции", — JillyFromPhillyx.

Фото © Reddit / JillyFromPhillyx

Фото © Reddit / JillyFromPhillyx

"Мы уже давно ходим в одну и ту же ветеринарку. Они знают, что мой боксёр — добродушный парень, поэтому решили надеть ему шапку. Только что получил фотографию", — fatherlongleg.

Фото © Reddit / fatherlongleg

Фото © Reddit / fatherlongleg

"Пациент флиртует со мной!" KaraAnneBlack.

Фото © Reddit / KaraAnneBlack

Фото © Reddit / KaraAnneBlack

"Привёл кота к ветеринару. Он всегда выбирает одно и то же место для того, чтобы полежать", — Figsnbacon.

Фото © Reddit / Figsnbacon

Фото © Reddit / Figsnbacon

"Наш ветеринар сегодня ходил с карманным котёнком", — CertifiedAnus.

Фото © Reddit / CertifiedAn

Фото © Reddit / CertifiedAn

"Первый поход Пабло к ветврачу", — confibulator.

Фото © Reddit / confibulator

Фото © Reddit / confibulator

"Один Бенни и куча ветеринаров", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Луна уверена, что так её никогда не найдёт ветеринар", — OldManRiff.

Фото © Reddit / OldManRiff

Фото © Reddit / OldManRiff

Кошка расцарапала ветеринаров и стала звездой TikTok, но никто не знает, какая трагедия за этим стоит

Кошка расцарапала ветеринаров и стала звездой TikTok, но никто не знает, какая трагедия за этим стоит

Обложка ©

Reddit / Jakeglen97, CertifiedAn

Сергей Трофимов

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