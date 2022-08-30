10 фото, доказывающих, что работа ветеринара даже ещё интереснее, чем все думают
Кажется, у ветеринаров работа мечты: днями напролёт с питомцами — просто чудо. Но на самом деле... всё ещё интереснее, чем мы думаем! Собрали 10 фотодоказательств.
"Сестра работает ветеринаром и недавно брала мою собаку с собой на работу. Я спросила, как у них дела. Вот что она прислала в ответ..." — Jakeglen97.
Фото © Reddit / Jakeglen97
"Томас на приёме у ветеринара. На 9-й и 12-й неделе", — Catrecht.
Фото © Reddit / Catrecht
"Наш ветеринар прислал мне фото с моим котом Гасом до операции", — JillyFromPhillyx.
Фото © Reddit / JillyFromPhillyx
"Мы уже давно ходим в одну и ту же ветеринарку. Они знают, что мой боксёр — добродушный парень, поэтому решили надеть ему шапку. Только что получил фотографию", — fatherlongleg.
Фото © Reddit / fatherlongleg
"Пациент флиртует со мной!" — KaraAnneBlack.
Фото © Reddit / KaraAnneBlack
"Привёл кота к ветеринару. Он всегда выбирает одно и то же место для того, чтобы полежать", — Figsnbacon.
Фото © Reddit / Figsnbacon
"Наш ветеринар сегодня ходил с карманным котёнком", — CertifiedAnus.
Фото © Reddit / CertifiedAn
"Первый поход Пабло к ветврачу", — confibulator.
Фото © Reddit / confibulator
"Один Бенни и куча ветеринаров", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Луна уверена, что так её никогда не найдёт ветеринар", — OldManRiff.
Фото © Reddit / OldManRiff
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Wow
Reddit / Jakeglen97, CertifiedAn