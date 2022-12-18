7 тем, на которые мужчины чаще всего врут на первом свидании

В период активного флирта, когда так хочется понравиться девушке, мужчины могут привирать и говорить о себе не совсем правду. Причём делают это иногда даже осознанно. Кажется, что такая безобидная ложь, как, например, вес или рост, не обернётся потом большими последствиями, а вот правильный эффект от неё будет. Так чему же из сказанного парнем на первом свидании не стоит верить?

Зарплата кавалера и финансовая состоятельность в целом

Не верьте на слово о количестве средств на банковском счету или размере зарплаты, когда мужчина говорит об этом на первом свидании. Фото © Shutterstock

Достаточно распространённый случай, когда на первых свиданиях, сидя в ресторане, мужчина говорит: "Заказывай что хочешь". А в дальнейшем всё чаще можно услышать, что такси — это "дорого и бесполезно, лучше прогуляемся". Почему так происходит? Чтобы привлечь внимание избранницы и добиться её расположения, кавалер может легко солгать насчёт своих финансовых возможностей. Вполне вероятно, что он даже откладывал деньги на нечастые свидания, лишь бы впечатлить мадам. А при более близком общении оказывается, что Буратино не такой уж и богатенький.

Количество бывших девушек

Почему-то для мужчин очень важно считаться половыми гигантами. Потому на первых встречах кавалер вполне может рассказать о бессчётном количестве бывших партнёрш, которые до сих пор чуть ли не в подушку рыдают, вспоминая его. Ведь такого парня упустили! А вопрос, почему столь невероятного бойфренда занесло на сайт знакомств, так и останется без ответа.

Размер мужского достоинства

Раз речь зашла про бывших девушек, вероятно, мужчина начнёт рассказывать и про победы на амурном фронте (точнее, в постельных войсках), лишний раз пытаясь произвести положительное впечатление на даму. Очень высока вероятность, что вы услышите приукрашенный рассказ. И, конечно же, стоит делать скидку на пару сантиметров, если уж на первых свиданиях вам сообщили размеры с точностью до миллиметра.

Должность на работе

Кто не мечтает стать руководителем или начальником? На первых свиданиях мужчины могут легко врать о профессии и должности. Фото © Shutterstock

Есть несколько вариантов показаться крутым в глазах собеседницы. Например, поняв, что та далека от его профессии, парень может выдумать для себя невероятную должность, изображать из себя во время рассказа чуть ли не основателя фирмы. Либо, чтобы, если что, не попасться на обмане, мужчина накинет несколько функций, которые хотел бы возложить на себя, но по каким-то причинам всё ещё не может. И все эти сказки лишь для того, чтобы выглядеть незаменимым, ценным и важным.

Семейный статус

Самые коварные мужчины утаивают или намеренно идут на обман, когда речь заходит о семейном статусе. Такие снимают кольцо с безымянного пальца перед свиданием, чтобы считать себя вольной птицей. Не задумываясь, на какие муки обрекают девушку, если у них завяжутся в дальнейшем отношения. Роль любовницы и той, с кем изменяют, особенно если сама женщина не знает про семью партнёра, явно не для каждой. Потому, если мужчина настойчиво говорит о своём свободном статусе, совсем не факт, что это правда.

Образованность и эрудиция

Интересные разговоры на первых свиданиях не станут гарантией образованности мужчины. Фото © Shutterstock

Некоторым парням бывает стыдно за свою необразованность, потому они готовятся к свиданиям: читают новости, ищут на форумах темы для обсуждений, анализируют информацию в Интернете. Но интересные беседы при первых встречах ещё не гарантия, что так будет и дальше. Потому, если мужчина хвастается какими-то "экспертными" знаниями в определённой области, в которой не разбирается собеседница, это иногда не показатель ума и эрудиции, а просто попытка выставить себя умнее, чем есть на самом деле.

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