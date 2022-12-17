8 привычек русских людей, которые иностранцы даже не пытаются понять

У каждого народа есть особые традиции и привычки, которые трудно понять чужакам. Но как-то так вышло, что именно русские отличились больше всех. Поступки наших людей вызывают у иностранцев не только восхищение, но порой и искреннее непонимание. Что же сильнее всего удивляет заморских гостей в поведении нашего народа?

Привычка иметь пакет с пакетами

У жителей ряда стран уже давно вошло в привычку ходить за покупками со своими сумками или уносить купленные продукты домой в картонных коробках, оставшихся после выкладки товара в зал. Но наши люди хранят дома любимые пластиковые пакеты. Наверное, нереально найти русского человека, у кого не было бы знаменитого "пакета с пакетами". Практичность их, по мнению нашего народа, недооценена приезжими гостями. К тому же, это привычка времён СССР, которая уже чуть ли не забита в наш генетический код.

Привычка открывать окна в мороз, чтобы "проветрить"

На улице стоит крепкий мороз, а русские люди в домах и офисах периодически открывают окна, чтобы "проветрить" помещения. "Расточительство!" — подумает изумлённый иностранец. Это же зачем тогда топят батареи, если выгонять тепло, а потом нагревать комнаты заново? А вот такая привычка, ничего не поделать. Русские в целом не экономят так уж сильно на отоплении, как это делают, например, в Европе, много льют воду и жгут газ. Просто потому, что могут себе позволить.

Привычка одеваться красиво, чтобы показать себя

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Эта особенность чаще всего касается именно прекрасной половины русского народа. Если вы были, например, в Европе, в частности северной, знаете, как там ведут себя дамы. Они одеваются так, как удобно, и редко наносят макияж, совершенно не желая никого впечатлять. Принарядиться могут к особому случаю, но случается он далеко не каждый день. А теперь вспомните русских женщин. Наши барышни порой и в магазин выйти не могут с волосами не первой свежести и без каблуков. С одной стороны, кому-то такое поведение наших девушек непонятно. С другой, какие восхищённые взгляды ловят дамы, гуляя по заграничным городам. Не просто так именно русские женщины считаются одними из самых красивых.

Зацикленность на приметах

Русский народ до сих пор остаётся одним из тех, кто сильно зациклен на приметах, и чуть ли не каждый из соотечественников видит разные знаки в жизни. Начиная от банальных суеверий по типу "не свисти в квартире, денег не будет", заканчивая подношениями, чтобы задобрить домового. Но это ли не прекрасно? Именно вера в приметы и делает наш народ особенным. Отчасти таким способом из поколения в поколение до сих пор передаются знания.

Самолечение

Пока заморские братья и сёстры при первых признаках простуды тут же бегут на приём к доктору, русский человек покупает в аптеке лекарства для самолечения. Не сказать, что эта привычка правильная, но она есть. Наученные опытом, мы уже знаем, что и как принимать при первых признаках гриппа и простуды. Да и народная медицина у русских всё ещё в почёте. Кто не дышал паром над картошкой? Вообще, в сфере услуг наш народ часто действует по принципу "сначала попробую сам, если не получится — вызову профессионала". Иностранцам такая тактика непонятна.

Привычка много готовить

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Вспомните любое типичное застолье. Приходите вы в гости, садитесь отмечать и видите: салатики, горячие блюда, гарниры и закуски, десерты и много ещё всякого вкусного. Каждая русская хозяйка считает своим долгом накормить визитёров вкусно и сытно. Поэтому иностранцы, скажем вам по секрету, очень любят в России ходить по гостям. Сами они, естественно, тоже научены гостеприимству и, если кого приглашают, выставляют угощения, но обычно без такого фанатизма, как у нас. Зато наши люди получают искреннее удовольствие, когда видят, что приготовленная ими еда так нравится.

Одержимость высшим образованием

Так было в СССР, так и в сегодняшней России: люди одержимы идеей получить высшее образование. Как-то само собой распространилось мнение, что оно характеризует человека с лучшей стороны, наделяет упорством, целеустремлённостью и умением трудиться. Далеко не всегда наличие "корочки" — доказательство умений, но всё равно наши люди до сих пор считают обязательным получение "В.О.". У многих иностранцев же подход в корне иной.

Любовь к походам в гости