6 отличий русских девушек от иностранок, объясняющих, почему наши лучше

На первый взгляд, женщины по всему миру похожи друг от друга: ухаживают за собой, воспитывают детей, занимаются хозяйством и смотрят мыльные оперы. Но почему же именно русские девушки пользуются особой популярностью у мужчин за рубежом? Изучили этот вопрос, и вот вам целых шесть отличий наших дам от заграничных.

Русские женщины вкусно готовят

Одно из самых приятных отличий — умение вкусно накормить мужчину. Фото © Shutterstock

Одно из самых приятных отличий — умение вкусно накормить любимого. Совсем необязательно даже раскошеливаться на какие-то деликатесы: наши женщины прекрасно справляются, используя самые обычные продукты. И в то время как иностранки разогревают на ужин мужьям полуфабрикаты, русские дамы с любовью стряпают что-то своими руками. Дело здесь не только в том, что домашняя еда полезнее, — приготовленная с душой, она всегда намного вкуснее покупной. Конечно, при желании женщины за рубежом смогут что-то приготовить. Но у них это не настолько распространено, особенно на Западе.

Наши девушки сильны духом

Пожалуй, самое главное отличие русских девушек от всех остальных. Пока испуганные перспективой жить самостоятельно иностранки держатся за непутёвых мужей, наши женщины готовы тащить на себе всю семью. "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт!" — знакомые строки из русской классики, прекрасно передающие всю силу духа наших барышень.

Русские женщины гораздо образованнее

Несмотря на то что эпоха СССР сильно отличалась от времени, в котором мы живём, в частности философией, требованиям к людям, определёнными ценностями и образом жизни, есть и положительные последствия той поры. Например, образованность населения. В Союзе граждане находили высокооплачиваемые рабочие места, исходя из квалификации. Потому рассчитывать на хорошую должность могли и мужчины, и дамы. На Западе же долгое время женщины позволяли себе просто сидеть на шее у мужа и ничего не делать. Поэтому сомнений в том, что наши женщины умнее, нет.

Наши дамы умеют вести хозяйство

Даже самая ленивая русская девушка всё равно хозяйственнее иностранки. Фото © Shutterstock

Так называемая роль хранительницы очага у наших дам в крови. Даже самые ленивые девушки регулярно убираются, готовят и стирают. Может, то, что с раннего детства девочкам навязывают мысль о том, что они — хозяйки, не совсем верно. Сегодня уже никто не заставляет только дам следить за порядком в доме — это вполне под силу сделать и мужчине. Но именно хозяйственность отличает русских от иностранок. С женщиной, которую мультиварка в подарок порадует так же, как золотые серьги, жить проще и приятнее. Но и ценить такую даму стоит гораздо больше. Всё-таки поддержание быта — не самая лёгкая вещь.

Русские барышни — хорошие матери

Чуткие, внимательные и такие заботливые — вот какими матерями становятся русские девушки. В современном мире особенно важно, чтобы у ребёнка была прочная опора в виде поддерживающего родителя рядом. Не спорим, некоторые методы воспитания у наших мам могут быть немного суровыми. Но, если не перегибать палку, вырастет человек, благодарный родителям не только за жизнь, но и за воспитание в нём такой же сильной личности. А роль матери в этом процессе незаменима.

Наши девушки всегда на связи с семьёй