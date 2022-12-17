Простые хитрости, которые помогут задобрить Чёрного Кролика и привлечь удачу в 2023-м

Символ 2023 года Кролик — питомец домашний и ласковый, в отличие от Тигра, который правит в 2022-м. Непредсказуемый и дикий полосатый хищник коварен и показал себя во всей красе. Интересно, что в некоторых странах покровителем 2023 года будут считать не Кролика, а Кота. Оба эти пушистика привыкли жить рядом с человеком, у них безобидный и миролюбивый характер. Хочется верить, что наступающий 2023 год принесёт в нашу жизнь тепло, уют и умиротворение.

Как привлечь удачу в 2023 году?

Чтобы 2023 год сложился максимально удачно, встретить его лучше всего в кругу семьи. Фото © Shutterstock

Что Кролик, что Кот любят проводить время с семьёй. Поэтому Новый год стоит отмечать в кругу самых близких людей. Ещё лучше, если получится собраться с родственниками, кого не видели долгое время. В целом год грядущий благоприятен для улучшения личной жизни. Новые отношения, свадьба, беременность или роды — высоки шансы, что всё в 2023-м пройдёт гладко. Стихия Воды отвечает за эмоциональный спектр восприятия. Если чувствуете, что готовы к переменам и уверены в их успешности, так всё и случится. Однако, чтобы перестраховаться и привлечь удачу в жизнь, воспользуйтесь этими простыми хитростями: и дом украсите, и символ года задобрите.

Что надеть на Новый год?

Пусть Кролик и домашний, но создание это достаточно пугливое. Поэтому слишком яркие цвета и оттенки в новогоднем наряде могут легко оттолкнуть его. Избегайте красного и анималистичных принтов — тигр, зебра, леопард — и делайте акцент на романтичности. Пастельные тона прекрасно передадут настроение ожидания чуда. Лучшим вариантом станут зелёные и голубые оттенки, нежно-розовый и фиолетовый. Расположить к себе символ 2023 года можно с помощью цветочных орнаментов и узоров на одежде, платья с открытыми плечами и из струящейся ткани.

Год Чёрного Водяного Кролика: приметы на удачу

Чтобы пригласить в дом удачу, в новогоднюю ночь следует провести несколько ритуалов. Фото © Shutterstock

Чтобы удача пришла в ваш дом в новом году, следует провести несколько простых ритуалов. Для начала избавьтесь от всей посуды со сколами и трещинами, ведь через них счастье будет постепенно утекать. Перед праздником запаситесь фигурками кролика и расставьте их по всему дому на видные места. Ещё добиться расположения фортуны можно покупкой нового веника. Перед Новым годом его нужно перевязать лентой или нитью алого цвета и поставить на кухне метёлкой вверх.

Как задобрить Чёрного Кролика в Новый год?

Хотите задобрить символ наступающего года, подружиться с Кроликом и заручиться его помощью? Тогда по-особенному спланируйте новогоднее меню. В ночь с 31 декабря на 1 января на столе обязательно должно быть блюдо из рыбы. Не забудьте и про салат или закуску из овощей и зелени — что Кот, что Кролик обязательно оценят такой жест. Ещё на столе можно разместить красивые свечи и фигурки символов наступающего 2023 года.

Как привлечь богатство в дом в год Кролика?

Зелёный цвет привлечёт энергетику богатства в ваш дом. Фото © Shutterstock