10 странных фото из отелей, после которых вообще никуда не захочется путешествовать... или наоборот

"Снял номер, а там душ — просто стеклянный куб посреди комнаты", — EvTheSmev.

Фото © Reddit / EvTheSmev

"В нашем номере ванна наполняется прямо с потолка", — westy1980.

Фото © Reddit / westy1980

"В торговом автомате в моём отеле презервативы стоят прямо рядом с печеньками для детей. Интересное решение", — deep_blue003v.

Фото © Reddit / deep_blue003v

"У меня в номере есть статуя Рональда Макдональда", — ChoiceMycologist.

Фото © Reddit / ChoiceMycologist

"В моём номере в Исландии есть телефон со специальной кнопкой. Если её нажать, тебя разбудят, когда в небе появится северное сияние", — KristjanHrannar.

Фото © Reddit / KristjanHrannar

"Отель, в который я заселился, раньше был железнодорожной станцией. Внутри даже старые вагоны, переделанные в номера", — spongecandybandit.

Фото © Reddit / spongecandybandit

"В туалетные принадлежности в моём отеле в Швейцарии положили ещё и резиновую уточку", — Shark-Farts.

Фото © Reddit / Shark-Farts

"В моём номере в ванной есть специальный холодильник с "пивом для душа", — CerebralSlurry.

Фото © Reddit / CerebralSlurry

"В моём отеле на упаковках шампуня написано: "Лучший шампунь, который вы когда-либо украдёте", — NoStelthMod.

Фото © Reddit / NoStelthMod

"В отеле, в котором я остановился, есть топор в туалете", — 2_wyckyd.