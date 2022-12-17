10 странных фото из отелей, после которых вообще никуда не захочется путешествовать... или наоборот
Отель не просто место, куда ты приходишь только поспать во время путешествия. Иногда гостиницы обставляют так, что впечатлений от них больше, чем от всей остальной поездки. Собрали 10 таких случаев.
"Снял номер, а там душ — просто стеклянный куб посреди комнаты", — EvTheSmev.
Фото © Reddit / EvTheSmev
"В нашем номере ванна наполняется прямо с потолка", — westy1980.
Фото © Reddit / westy1980
"В торговом автомате в моём отеле презервативы стоят прямо рядом с печеньками для детей. Интересное решение", — deep_blue003v.
Фото © Reddit / deep_blue003v
"У меня в номере есть статуя Рональда Макдональда", — ChoiceMycologist.
Фото © Reddit / ChoiceMycologist
"В моём номере в Исландии есть телефон со специальной кнопкой. Если её нажать, тебя разбудят, когда в небе появится северное сияние", — KristjanHrannar.
Фото © Reddit / KristjanHrannar
"Отель, в который я заселился, раньше был железнодорожной станцией. Внутри даже старые вагоны, переделанные в номера", — spongecandybandit.
Фото © Reddit / spongecandybandit
"В туалетные принадлежности в моём отеле в Швейцарии положили ещё и резиновую уточку", — Shark-Farts.
Фото © Reddit / Shark-Farts
"В моём номере в ванной есть специальный холодильник с "пивом для душа", — CerebralSlurry.
Фото © Reddit / CerebralSlurry
"В моём отеле на упаковках шампуня написано: "Лучший шампунь, который вы когда-либо украдёте", — NoStelthMod.
Фото © Reddit / NoStelthMod
"В отеле, в котором я остановился, есть топор в туалете", — 2_wyckyd.
Фото © Reddit / 2_wyckyd