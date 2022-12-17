Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
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17 декабря, 07:00
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10 странных фото из отелей, после которых вообще никуда не захочется путешествовать... или наоборот

Отель не просто место, куда ты приходишь только поспать во время путешествия. Иногда гостиницы обставляют так, что впечатлений от них больше, чем от всей остальной поездки. Собрали 10 таких случаев.

"Снял номер, а там душ — просто стеклянный куб посреди комнаты", — EvTheSmev.

Фото © Reddit / EvTheSmev

Фото © Reddit / EvTheSmev

"В нашем номере ванна наполняется прямо с потолка", — westy1980.

Фото © Reddit / westy1980

Фото © Reddit / westy1980

"В торговом автомате в моём отеле презервативы стоят прямо рядом с печеньками для детей. Интересное решение", — deep_blue003v.

Фото © Reddit / deep_blue003v

Фото © Reddit / deep_blue003v

"У меня в номере есть статуя Рональда Макдональда", — ChoiceMycologist.

Фото © Reddit / ChoiceMycologist

Фото © Reddit / ChoiceMycologist

"В моём номере в Исландии есть телефон со специальной кнопкой. Если её нажать, тебя разбудят, когда в небе появится северное сияние", — KristjanHrannar.

Фото © Reddit / KristjanHrannar

Фото © Reddit / KristjanHrannar

"Отель, в который я заселился, раньше был железнодорожной станцией. Внутри даже старые вагоны, переделанные в номера", — spongecandybandit.

Фото © Reddit / spongecandybandit

Фото © Reddit / spongecandybandit

"В туалетные принадлежности в моём отеле в Швейцарии положили ещё и резиновую уточку", — Shark-Farts.

Фото © Reddit / Shark-Farts

Фото © Reddit / Shark-Farts

"В моём номере в ванной есть специальный холодильник с "пивом для душа", — CerebralSlurry.

Фото © Reddit / CerebralSlurry

Фото © Reddit / CerebralSlurry

"В моём отеле на упаковках шампуня написано: "Лучший шампунь, который вы когда-либо украдёте", — NoStelthMod.

Фото © Reddit / NoStelthMod

Фото © Reddit / NoStelthMod

"В отеле, в котором я остановился, есть топор в туалете", — 2_wyckyd.

Фото © Reddit / 2_wyckyd

Фото © Reddit / 2_wyckyd

10 отелей, в которые точно захочется вернуться, и дело далеко не в обслуживании

10 отелей, в которые точно захочется вернуться, и дело далеко не в обслуживании

Обложка ©

Reddit / EvTheSmev, 2_wyckyd

Сергей Трофимов

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