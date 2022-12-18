В США признали превосходство России в ключевом регионе

Россия оставила США далеко позади в так называемой арктической гонке. Таким мнением поделился обозреватель журнала Politico Кеннет Розен.

Арктика играет огромную роль в мировой экономике, особенно в плане стратегического влияния, что заставляет США задумываться о продвижении в регионе, пишет он. И всё же присутствие России здесь гораздо убедительнее и объёмнее, а это характеризует Вашингтон как отстающего, резюмируется в публикации.

"В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин вдоль пятнадцати тысяч миль арктического побережья, стремясь захватить контроль над новым "Северным морским путём" или "Трансполярным морским путём", который может начать открываться к 2035 году, и привлекая неарктические страны для финансирования этих начинаний. В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у неё мало опыта и возможностей", — отмечает Розен.

По его мнению, налицо техническая неготовность американцев стать сильной арктической державой. Так, у США всего два ледокола, у флота Канады 18, а вот у России более 50, приводит данные автор. Хотя Штаты намерены построить ещё шесть таких судов, первенство Москвы очевидно, вряд ли удастся его оспорить.

Розен напомнил, что на Аляске у Штатов нет арктических глубоководных портов, необходимых для размещения крупных военных и тыловых судов. Единственный порт находится на авиабазе Туле в Гренландии. А шесть арктических военных баз, предназначенных для экспедиций в Арктику, постоянно нуждаются в ремонте из-за последствий изменения климата.

Он подчеркнул, что за последние восемь лет Россия, напротив, смогла восстановить и модернизировать примерно 50 баз вдоль 15 000 миль арктического побережья, а это также закрепляет лидерство страны в северных широтах.